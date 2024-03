Limeira Rodeo Music terá área exclusiva para cadeirantes

O recinto do Limeira Rodeo Music recebeu a visita de representantes da Associação Integrada de Deficientes e Amigos (AINDA) nesta quinta-feira, 14 de março, para testar a acessibilidade e conferir o espaço reservado a eles.

O convite, feito pela organização da festa, teve o intuito de certificar a conformidade da estrutura para a circulação de pessoas com mobilidade reduzida e identificar possíveis adequações a serem providenciadas. A visita contemplou o acesso do estacionamento, desembarque, camarotes, além de áreas onde serão instalados os banheiros químicos adaptados.

A visita foi guiada por Adão Barbosa, responsável pela montagem da estrutura. “Temos um olhar especial para a inclusão, mas quisemos nos certificar de que não havia nenhuma pendência”, afirmou Barbosa.

O acesso para os cadeirantes que dirigem se dará pelo estacionamento localizado atrás do camarote Privilegie. A van do programa “Porta a Porta”, veículo adaptado da empresa que opera o transporte público em Limeira, acessará o recinto pelo mesmo local. Isso porque haverá uma área reservada para os cadeirantes dentro deste camarote.

Renilson Maciel da Silva, atendido da AINDA, circulou pelo camarote e elogiou as instalações. “Ficou ainda melhor do que no ano passado. Haverá um fechamento restringindo a área para os cadeirantes e com uma excelente visão do palco e da arena”, analisou.

A entrada da pessoa com deficiência e o acompanhante será gratuita. Contudo, para que haja a liberação, será necessária a apresentação de laudo médico comprovando a deficiência e com data de emissão dos últimos 90 dias.

Ingressos

Os ingressos para o Limeira Rodeo Music podem ser adquiridos pelo site www.quero2ingressos.com.br. Apenas para o show do Gusttavo Lima, os ingressos estão à venda pelo site www.baladapp.com.br.

Quem optar pela compra presencial em Limeira poderá adquirir os ingressos na loja física do Pátio Limeira Shopping, na Horse Company, Chão de Terra Moda Country, Posto Portal Limeira, Estábulo Country, Barbearia Premium e DiGaspi 1 e 2.

Cidades da região também contam com pontos de venda. Em Araras, a academia Xprime; em Arthur Nogueira, a Conserta Smart, em Cordeirópolis e Iracemápolis os convites podem ser adquiridos na Calçados São João. Também há pontos físicos em Leme, na Cris e Cia; em Piracicaba, na Selaria Barrichelo e em Rio Claro, na Contato Country.

Shows

15 de março: Ana Castela / Luan Pereira

16 de março: Gusttavo Lima / Felipe Amorim

23 de março: Jorge & Mateus / Edson e Hudson / Open Farra

Serviço

Limeira Rodeo Music 2024 – 15 a 23 de março

Local: Espaço de Rodeio Limeira – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)