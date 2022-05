Limeira Shopping tem nova corrida de obstáculos para crianças neste domingo

O segundo dia de animação dos “Pequenos Incríveis”, Corrida de Obstáculos Kids que é realizada no Limeira Shopping, acontece no próximo domingo, 29 de maio, a partir das 10h. As inscrições seguem abertas.

Para se inscrever, basta acessar https://linktr.ee/pequenosincriveis. As crianças podem participar em 5 categorias: 2 a 4 anos, 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 e 10 anos e 11 a 14 anos, com a primeira largada a partir das 10h. Grupos de corridas podem ser formados a partir de 10 crianças, com preço reduzido e a 11ª inscrição por cortesia. Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos.

Os obstáculos, montados no estacionamento do Limeira Shopping, foram pensados exclusivamente para crianças e projetados de forma a garantir a segurança delas. O evento não é uma competição, é uma atividade para estimular a prática de exercício físico e habilidades motoras das crianças. Todos os inscritos receberão medalhas, mesmo que não completem a prova.

Antes de cada largada, todos recebem instruções sobre os obstáculos e a organização manterá equipes prontas para ajudar as crianças. Pais poderão participar como apoio e motivação, sem interferência na atividade.

Ao fazer a inscrição, a criança receberá um kit que contém camiseta infantil, voucher de Criança Free da Pecorino Bar & Trattoria do Limeira Shopping, medalha de participação, hidratação, pulseira/tatuagem e direito a um acompanhante no local. Para os pais, haverá um beer truck com Chopp Especial e também massagem rápida oferecida às mamães pela Maple Bear, patrocinador do evento, enquanto aguardam os filhos no percurso.

O uso da pulseira/tatuagem é obrigatório nas áreas do evento. Na retirada dos kits, a organização vai receber doações de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite, que serão entregues a uma entidade social após o evento. A retirada será feita na entrada principal do Limeira Shopping na sexta-feira (27/05), das 18h às 21h, no sábado (28/05), das 14h às 21h, e também no dia do evento, já na arena, das 9h às 10h.

“O Limeira Shopping recepciona, mais uma vez, as crianças e suas famílias para dias de muita animação, atividade física e superação”, disse Igor Rhuanini, superintendente do empreendimento. A organização é da Scuderia Sport e Recriando, com patrocínio do Limeira Shopping, Pecorino Bar & Trattoria, Supermercado Covabra, Evouz, Maple Bear, LifeCirco, RM Fivelas e Cresci e Perdi Bazar Infantil.

Serviço: Pequenos Incríveis – Corrida de Obstáculos Kids

🗓 Data: 29 de Maio (Domingo)

📍 Local: Estacionamento do Limeira Shopping

⏰ Horário: A partir das 10h