Lona das Artes comemora Dia do Circo com espetáculo gratuito, em Hortolândia

A apresentação marca a inauguração de um espaço cultural construído pela prefeitura da cidade

A Lona das Artes realizará um espetáculo especial no dia 27 de março, às 19h, em Hortolândia, para marcar a comemoração do Dia do Circo e a inauguração da Escola de Circo. A programação gratuita contará com artistas circenses da Lona das Artes e convidados, que farão apresentações de palhaçaria, bambolê, pirofagia, equilibrismo, acrobacias, malabares.

Sob a direção de Rodrigo Cachanco, fundador da Lona das Artes, o espetáculo reunirá uma gama diversificada de talentos, incluindo a presença marcante da artista internacional Sarah Velloso e a alegria contagiante de Gustavo Delmonte, no papel do palhaço Paçoquinha. Este elenco de prestígio, composto por artistas circenses da própria Lona das Artes e convidados especiais, promete uma noite repleta de atrações, como palhaçaria, bambolê, pirofagia, equilibrismo, acrobacias e malabares.

As apresentações, além de comemorar o Dia do Circo, marcam a inauguração da Escola Municipal de Circo de Hortolândia, um espaço cedido pela prefeitura de Hortolândia e que é parte do Novo PIC da Prefeitura. A Escola de Circo está na área externa da Escola de Artes Augusto Boal. E para fazer jus ao seu nome, o novo espaço conta com a característica lona de circo – uma base em forma de círculo foi construída no local para melhor fixação da lona no solo.

O secretário de Cultura, Régis Athanázio Bueno, explica que a implantação da Escola de Circo é resultado da bem-sucedida parceria que a secretaria mantém com a OSC (Organização da Sociedade Civil) Lonas das Artes. A parceria foi iniciada em janeiro de 2023.

De acordo com o fundador da Lona das Artes, Rodrigo Cachanco, mais de 60 crianças participarão das oficinas circenses, que serão ministradas de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. “Para as crianças, além de se descobrirem como artistas, elas encontram um espaço de lazer e valorização do bem-estar”, comenta Cachanco

Serviço – Inauguração da Escola de Circo:

Data: 27/03 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Escola de Artes Augusto Boal

Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº (https://maps.app.goo.gl/ T9oYiYtQLJ9hrc7YA), Jardim Amanda, Hortolândia