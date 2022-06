LUCAS É VICE-CAMPEÃO PAULISTA INFANTIL

Nadador da Free Play faturou a prata nos 400 medley no estadual realizado em Santo André (SP)

Lucas Morari Donegá é vice-campeão paulista infantil. O nadador da Academia Free Play Sports faturou a medalha de prata nos 400 metros medley durante o Campeonato Paulista Infantil I e Infantil II de Inverno – Troféu Katsuo Murashige “Kaka”. O torneio, realizado pela Federação Aquática Paulista (FAP), ocorreu de 24 a 26 de junho, no Complexo Esportivo Pedro Dell Antônia, em Santo André (SP). No ABC Paulista, Arthur Carvalho também representou a equipe, coordenada por Ricardo Antônio Martiniano.

A medalha de prata foi conquistada na categoria infantil 2 (nascidos em 2008), no domingo, 26, na quarta e última etapa da competição. Ele foi vice-campeão nos 400 metros medley e nadou para o melhor tempo da vida, baixando de 5min15seg21 para 5min11seg94.

Esta foi a terceira vez que o atleta ficou em primeiro ou segundo lugar em Paulistas Infantil. No dia 15 de julho de 2021, em seu primeiro ano na categoria, foi ouro nos 200 medley, em Bauru (SP), na versão de inverno do torneio. Já na disputa de verão, no dia 16 de dezembro, também em Bauru, foi prata nos 200 medley. Na ocasião, cravou a marca de 2min25seg98, até então seu melhor tempo.

Neste ano, ficou na quinta colocação na prova, derrubou sua marca para 2min25seg20 e assegurou mais uma medalha, já que, em estaduais infantis, são premiados com medalhas os competidores que ficam do primeiro ao quinto lugar. E o atleta também ficou no “Top 10” do torneio nos 100 costas, prova em que fechou na 10ª posição. Lucas melhorou seu tempo, indo de 1min11seg53 para 1min08seg69. Já nos 200 costas ele foi o 13º colocado, com 2min30seg97.

“E na prova em que foi prata, ficou perto demais do ouro, já que o João, do Paineiras, fez 5min10seg77. E outra, ele ficou a quase cinco segundos do terceiro. Nadou muito”, ressaltou Martiniano, que completou. “E o fato dele baixar o tempo em três das quatro provas também é um sinal muito positivo. Saímos felizes de Santo André”. E essa alegria também tem conexão com Arthur Carvalho. O nadador estreou em Paulistas Infantil disputando quatro provas. Competidor da infantil 1 (nascidos em 2009) foi o 17º colocado nos 50 metros livres. 19º nos 100 e nos 200 livres e 23º nos 200 medley. “O que nos deixa muito satisfeitos é que ele estreou fazendo os melhores tempos da vida em todas as disputas”, exclamou Martiniano.

Arthur baixou de 28seg93 para 28seg73 nos 50 livres. Nos 100 livres a marca foi de 1min04seg51 para 1min03seg82. Nas demais ele pulverizou! Foi de 2min46seg00 para 2min43seg85 nos 200 medley e, nos 200 livres, reduziu em quatro segundos o seu tempo, indo de 2min26seg90 para 2min22seg89.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.