Lucas Sia autoriza repasse de R$ 121 mil às entidades sociais para projetos de inclusão digital

O prefeito Lucas Sia (PSD) autorizou, por meio da Lei Municipal Nº 3.561, o repasse de mais de R$ 121 mil às entidades sociais de Artur Nogueira para ações de inclusão digital. O Projeto de Lei (PL) foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e os recursos serão oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (Fundecan).

De acordo com Sia, os recursos serão utilizados pelas entidades para a realização de projetos e capacitação em rede sócio-assistencial. “A partir da aquisição de equipamento e aparelhos digitais, essas entidades estarão mais equipadas e preparadas para demandas presenciais ou remotas, bem como para a execução de projetos e serviços que qualifiquem, capacitem e equipem as organizações da sociedade civil”, destacou.

A capacitação será voltada aos conselheiros tutelares, presidentes, vices-presidentes e conselheiros do CMDCA, incluindo titulares e suplentes do Conselho Tutelar, atores do sistema de garantia de direitos e trabalhadores das políticas públicas.

“É gratificante poder repassar essa verba para as entidades, valores que contribuirão muito no desenvolvimento dos projetos sociais aos seus assistidos. Esperamos que novos momentos como este possam acontecer, a fim de mantermos a parceria e boa qualidade nos atendimentos”, frisou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Amarildo Boer.

REPASSES

As entidades que serão contemplados deveriam ser cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA). Confira quais são elas e os valores recebidos por cada uma:

-Lar Renascer – R$ 18.348,08?

-Casa do Caminho – R$ 18.348,08?

-Associação Jovem Aprendiz (AJA) – R$ 18.348,08?

-Instituto EV. Filadélfia (IEFAN) – R$ 18.348,08?

-Apae de Artur Nogueira – R$ 18.348,08?

-Casa da Adra de Artur Nogueira – R$ 18.348,08???

Há ainda um repasse para as empresas responsáveis pela capacitação dos gestores e colaboradores das entidades, sendo que R$ 7.500,00 é destinado para a empresa Roberto Fuck de Almeida para o projeto “Capacitação em rede sócio-assistencial”; e R$ 3.800,00 para a empresa Clipe Comunicação e Treinamento LTDA-ME para a execução do projeto “Sites/Secretaria Virtual e Palestras”. Todos os repasses somam um montante de R$ 121.388, 48.