Lucas Sia representa Artur Nogueira em 11º Fórum Internacional de Educação

Débora Sacilotto, secretária de Educação, acompanhou o prefeito no evento que reúne educadores de toda a RMC, em Holambra

Na manhã desta terça-feira (03), o prefeito de Artur Nogueira, Lucas Sia (PSD), e a secretária de Educação, Débora Sacilotto, marcaram presença na cerimônia de abertura do 11º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas (RMC), sediado em Holambra.

O evento, que tem como tema “Qualidade, equidade e inclusão”, vai até o dia 5 de outubro de 2023, e é resultado do esforço conjunto de educadores dos 20 municípios da região e 11 Diretorias de Ensino Estaduais.

Com a participação de renomados palestrantes, incluindo o professor, historiador e escritor Leandro Karnal, a pedagoga e doutora em Educação pela Unicamp, Maria Teresa Eglé Mantoan, e o secretário de Educação de Sobral (CE), Hebert Lima, o evento tem sido um espaço de reflexão e colaboração para aprimorar a educação na RMC.

Lucas Sia (PSD) destacou a importância do fórum como um ambiente propício para compartilhar experiências educacionais, envolvendo os municípios como protagonistas.

“Esta é uma oportunidade única de aprendizado e colaboração, e tenho certeza de que sairemos daqui com ideias inspiradoras e soluções para melhorar ainda mais a educação em Artur Nogueira e em toda a RMC”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

O foco do fórum está na melhoria dos índices de Desenvolvimento da Educação Básica na RMC e, por consequência, no Estado, visando a melhor formação dos estudantes para atender às demandas do mercado de trabalho da RMC

“Em Artur Nogueira, temos nos empenhado para garantir que a educação seja inclusiva, equitativa e de alta qualidade para todos os nossos alunos. Acreditamos que cada criança merece uma educação que a prepare para um futuro brilhante, independentemente de suas circunstâncias”, finalizou Sia (PSD).