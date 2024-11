Lucylla & Lucyana anunciam data para a primeira etapa de lançamento do DVD “Espelho – Nossa Essência”

O projeto que marca a volta da dupla ao cenário musical chegará às plataformas no dia 14 de novembro

As irmãs mais queridas do sertanejo estão oficialmente de volta. E para selar o retorno ao cenário musical em grande estilo, Lucylla & Lucyana apresentam aos fãs no próximo dia 14 de novembro o primeiro EP do DVD “Espelho – Nossa Essência”. O projeto com seis faixas estará disponível na data pelas principais plataformas de áudio e os clipes poderão ser conferidos ao decorrer das semanas seguintes pelo canal oficial do YouTube da dupla.

Faça agora o pré-save: (aqui)

As escolhidas para o start da nova fase das irmãs foram: “Dúvida”, “Deixando Saudade”, “Até a Próxima Bebida”, “Ela Ouviu”, “Primeira Mentira” e “Solução”, esta última será a faixa foco da etapa que já tem agitado os fãs pelas redes sociais.

O single traz uma letra de despedida e também de uma solução sobre um relacionamento que vive um momento conturbado, como diz no trecho: “Tentei te agradar mil vezes, não dei conta, tentar mil e uma é burrice, corrijo um defeito, você inventa outro. Já que o seu problema sou eu, te deixando eu resolvo, mas torce pra eu sair e a saudade não entrar”.

E o desfecho dessa história se dá quando uma das partes decide ir embora, e na saída, faz um convite para uma reflexão, como finaliza a canção. “Já tô quase indo, então pensa bem, que o problema da sua vida pode ser a solução da vida de alguém”.

“Essa música fala sobre muitos relacionamentos e suas fases, às vezes é preciso dar um passo arriscado para solucionar a incerteza. Mas, além deste single teremos neste EP faixas dançantes, para apaixonados, solteiros e para quem gosta de fazer besteiras como “Dúvida”, que fala para quem vive a vida intensamente em todos os sentidos. Curtam bastante, o DVD está incrível e fizemos com muito carinho para todos vocês”, comentam a dupla Lucylla & Lucyana.

Ainda sobre os lançamentos, as faixas que integram o EP serão voltadas para sentimentos e relacionamentos como: “Deixando Saudade” e “Primeira Mentira”, trazem relatos de um fim de relacionamento e suas consequências. “Ela Ouviu” e “Até a Próxima Bebida”, que também integram o projeto chegam com melodias contagiantes e já promete conquistar os fãs.

E para completar o álbum, “Duvida” é uma composição assinada por Lucyana, chega para conversar com quem vive a vida intensamente sem se preocupar com as consequências das ações, mas fazendo um convite para uma reflexão positiva sobre o assunto, que às vezes é necessário apenas viver sem pensar muito e colecionar bons momentos, mas tudo precisa de equilíbrio.

Gravado em um evento exclusivo em São Paulo, o DVD “Espelho – Nossa Essência” reúne 19 faixas, e que serão divididas em quatro etapas de lançamento, que falam sobre amor, vida e, claro, a tradição da música sertaneja. O projeto ainda trará participações especiais de Tierry e, considerados padrinhos do projeto, a dupla Edson & Hudson.

Mais sobre Lucylla & Lucyana

Lucylla & Lucyana: a volta de uma essência sertaneja que jamais se perdeu. Elas são exemplos de paixão e amor à música sertaneja. Influenciadas pela avó e pelos pais músicos, iniciaram nos palcos em São Paulo ainda crianças, mostrando ao mundo que a voz do coração não tem idade para se manifestar. Com o tempo, suas vozes amadureceram, mas nunca perderam a essência que encantou os jurados de tantos concursos musicais na infância. Lucyana, com sua primeira voz marcante e Lucylla, com a segunda voz impecável, afinadíssimas e encantadoras, tocam violão, tiveram um talento único para emocionar quem as ouvia. E agora, em 2024, o retorno das irmãs à cena como dupla tem um gosto especial para todos que acompanham a trajetória das artistas. O nome do projeto marca essa volta, cada verso e cada acorde nos lembra do poder que a música tem de unir famílias, de aquecer corações e de manter vivas as raízes que nos ligam ao campo, às histórias de superação e ao carinho entre irmãos. O palco é onde as verdades do coração ganham voz! E é por isso que o retorno delas como dupla não foi apenas um reencontro com a música, mas também um reencontro de suas histórias com as nossas. Porque, no final, cada um de nós também se vê refletido nesse espelho.

Siga Lucylla & Lucyana nas redes sociais

Instagram: @lucyllaelucyana

Tik Tok : @lucyllaelucyanaoficial

YouTube: @LucyllaeLucyanaOficial

LETRA: SOLUÇÃO

TÁ VENDO ESSA MALA QUASE PRONTA

ASSIM QUE ELA FECHAR, VOCÊ TÁ LIVRE

TENTEI TE AGRADAR MIL VEZES, NÃO DEI CONTA

TENTAR MIL E UMA É BURRICE

CORRIJO UM DEFEITO, VOCÊ INVENTA OUTRO

JÁ QUE O SEU PROBLEMA SOU EU, TE DEIXANDO EU RESOLVO

MAS TORCE PRA EU SAIR E A SAUDADE NÃO ENTRAR

TORCE PRA EU SAIR E O QUE TÁ ERRADO CONSERTAR

PORQUE SE EU SAIR E CONTINUAR ERRADO

O DEFEITO TÁ DO LADO DE DENTRO E NÃO EM QUEM TÁ DO SEU LADO

TORCE PRA EU SAIR E A SAUDADE NÃO ENTRAR

TORCE PRA EU SAIR E O QUE TÁ ERRADO CONSERTAR

JÁ TÔ QUASE INDO, ENTÃO PENSA BEM

QUE O PROBLEMA DA SUA VIDA PODE SER

A SOLUÇÃO DA VIDA DE ALGUÉM

LETRA: DÚVIDA

DA PRA VER QUANDO A PESSOA TA FAZENDO MERDA DE LONGE,

O OLHO ENTREGA, O CORPO FALA, A BOCA ESCONDE,

TENHO MEDO DE ACERTAR NO CHUTE

A SENHA DO SEU TELEFONE,

VAI QUE POR SORTE OU AZAR, ALGO EU ENCONTRE,

AI VAI FALTAR CORAGEM PRA TERMINAR,

MELHOR ASSUMIR A DÚVIDA,

O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, O COPO NÃO ENCHE,

O QUE A TELA NÃO MOSTRA, O CORACAO NÃO SENTE,

UM BOM DIA PODE VIRAR TRAIÇÃO SE FOR LIDO COM MALDADE NA MENTE (2X)

O CIÚME É INJUSTO E PODE CONDENAR UM INOCENTE. (2X)

LETRA: DEIXANDO SAUDADE

EU NUNCA VI ROUPA SAINDO DO CORPO SOZINHA

EU NUNCA VI BOCA COM IMÃ NA LÍNGUA

NÃO FALA PRA MIM QUE FOI ERRO FORÇADO

QUE JÁ ME FORÇARAM, EU NÃO FIZ NADA ERRADO

NÃO IMPORTA SE TAVA BEM LOUCO NO DIA

CARÁTER NÃO SAI QUANDO ENTRA A BEBIDA

O CERTO ERA EU SAIR METENDO VÁRIOS LOUCOS

MAS VOU TE DAR O TROCO NÃO TE DANDO O TROCO

EU DEVIA TER TRAÍDO VOCÊ

E DESGRAMAR COM VOCÊ

DEPOIS DE TUDO EU PODERIA SER

UMA BAITA FDP

CAÇADORA DE PRAZER

UMA CRETINA, UMA COVARDE

MAS EU SÓ VOU METER O PÉ DA SUA VIDA DEIXANDO SAUDADE (2X)

LETRA: ATÉ A PRÓXIMA BEBIDA

QUANDO O EFEITO DESSE ÁLCOOL PASSAR

E MINHA CABEÇA E MINHA RAZÃO VOLTAR PRO LUGAR,

AÍ EU VEJO O TAMANHO DO ESTRAGO QUE ISSO AQUI VAI CAUSAR

ENQUANTO ISSO, ME BEIJA ENQUANTO ISSO,

ME USA ENQUANTO ISSO ESQUEÇO QUE VOCÊ NÃO PRESTA

ENQUANTO O MEU CORPO NO SEU CORPO SOA,

MEU EU DE AMANHÃ QUE VAI TER QUE TE ESQUECER MEU DE AMANHÃ QUE VAI TER QUE TE ODIAR,

PORQUE HOJE EU AMO ALCOOLICAMENTE AMO

ATÉ A PRÓXIMA BEBIDA ATÉ O PRÓXIMO BAR ATÉ A PRÓXIMA MENTIRA

QUE EU VOU BEBER PRA TE ESQUECER, MAS É PRA TE PROCURAR EU MONTO E CAIO NA ARMADILHA TODA SEGUNDA

É UMA ARREPENDIDA E DÓI O PEITO, QUEBRO A CARA E MORDO A LÍNGUA

LETRA: ELA OUVIU

EU TAVA NO ROLÊ, COMO DE COSTUME

POSTEI PRA ELA VER SÓ PRA CAUSAR CIÚME

MAS PRA SORTE DELA OU PRO MEU AZAR

GUARDEI MEU CELULAR NO BOLSO SEM BLOQUEAR

DEPOIS DE ALUGAR O POVO

PEGUEI MEU CELULAR DE NOVO

LIGAÇÃO DE UMA HORA E POUCO

ELA OUVIU

EU DESABAFANDO DELA

E DESCOBRIU

QUE TEM CHORO ATRÁS DA TELA

SE ELA NÃO SABIA AGORA SABE

QUE TUDO QUE EU POSTO É MENTIRA

UMA LIGAÇÃO FODEU COM A MINHA VIDA (2X)

LETRA: PRIMEIRA MENTIRA

DEPOIS DA PRIMEIRA MENTIRA

TODAS AS VERDADES VIRAM DÚVIDA

PERDOAR É UMA COISA MAS TIRAR DA MENTE, ME DESCULPA AÍ NÃO DÁ

COMO É QUE “CÊ” QUER QUE EU ESQUEÇA ESSE CHIFRE DA NOITE PRO DIA?

COMO É QUE “CE” QUER QUE NÃO JOGUE NA CARA SUA COVARDIA?

COMO É QUE “CÊ” QUER QUE O AMOR DA SUA VIDA, NAO VIRE VIGIA

DE CADA MENSAGEM, DE CADA OLHADA, DO AR QUE RESPIRA?

NÃO SEI, SE EU VEJO COISA ONDE NÃO TEM,

OU SE TEM COISA ONDE NÃO VEJO,

COMO É QUE EU ACREDITO NO “EU TE AMO”

QUE SUA BOCA TA FALANDO COM SALIVA DE OUTRO BEIJO

SE EU VEJO COISA ONDE NÃO TEM OU SE TEM COISA ONDE NÃO VEJO

COMO É QUE EU ACREDITO NO “EU TE AMO”

QUE SUA BOCA TA FALANDO COM SALIVA DE OUTRO BEIJO

DEPOIS DA PRIMEIRA MENTIRA TODAS AS VERDADES VIRAM DÚVIDA.