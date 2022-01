Ludmila Ferber, cantora e pastora, morre aos 56 anos

A cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morreu aos 56 anos, nesta quarta-feira (26).

O local da morte não foi informado. De acordo com o site oficial da artista, ela vivia no Rio com as filhas.

“Infelizmente a nossa guerreira pastora Ludmila Ferber nos deixou, mas aqui ficam o seu legado, suas canções, seu exemplo, sua tenacidade, seu propósito, sua luta, sua fé, sua arte, sua poesia e sua história! Nossos sentimentos aos familiares. Que Deus console a todos que de alguma forma conviveram com nossa querida pastora! Agora já pode parar de lutar. Descanse em paz!”, afirma a postagem.

Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2018, quando anunciou o diagnóstico e o começo do tratamento em suas redes sociais.