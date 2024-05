MAIO AMARELO: MOBILIDADE URBANA REALIZA AÇÃO EM EMPRESA DE JAGUARIÚNA MOBILIDADE URBANA

A equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna realizou nesta quinta-feira, dia 23 de maio, mais uma ação de conscientização no trânsito, em comemoração ao Maio Amarelo, por meio do Programa Municipal de Educação Para o Trânsito “Compromisso com a Vida”. Dessa vez a ação aconteceu na empresa Snellog.

Foram feitas palestras e demonstrações voltadas aos colaboradores da empresa.O objetivo é promover a cultura de segurança e gentileza nas vias públicas.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Secretaria de Mobilidade Urbana em promover uma convivência harmoniosa e segura no trânsito, visando reduzir os índices de acidentes e preservar vidas.