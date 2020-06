MAIS CINCO RESPIRADORES SÃO ENTREGUES AO HOSPITAL MUNICIPAL

Mais cinco respiradores foram entregues pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã deste sábado, 20, ao Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”. No total, o município recebeu 10 destes equipamentos do Governo do Estado.

Os primeiros cinco aparelhos foram entregues na terça-feira, 16. Na sexta-feira, 19, a secretária municipal de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, recebeu a informação de outros cinco aparelhos que seriam entregues para a cidade.

Os respiradores chegaram por volta das 10h no HM e foram recebidos pelo vice-prefeito Daniel Rossi, pelo superintendente do HMTR, José Carlos De Carli, pelo diretor administrativo José Roberto Gomes da Rosa e pelo médico João de Barros Neto. Os respiradores ampliam a capacidade de leitos de UTI em Mogi Guaçu.