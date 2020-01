MAIS DE 150 MORADORES DE JAGUARIÚNA PARTICIPAM DA PRIMEIRA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE DO ANO

A primeira Campanha de Doação de Sangue de Jaguariúna deste ano coletou 153 bolsas de sangue. Realizada pela secretaria municipal de saúde em parceria com o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) a ação aconteceu no último sábado, dia 4, no Hospital Municipal Walter Ferrari.

Durante toda a manhã 194 candidatos passaram pela equipe de triagem. Destes 61 doaram sangue pela primeira vez, 38 foram considerados inaptos e 3 desistiram de doar.

Todo o sangue coletado foi destinado ao Banco de Sangue da Unicamp que mantém um Banco de Sangue Regional. Segundo a secretaria municipal de saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, os municípios não têm estoque de sangue. Por isso, o Hemocentro da Unicamp recebe colaboração das cidades para manter o estoque.

“É sempre bom ressaltar que se algum morador de Jaguariúna necessitar de sangue, ele estará disponível imediatamente”, confirmou a secretária de saúde.

Ainda de acordo com a secretaria municipal de saúde, durante todo o ano devem ser realizadas outras campanhas de doação de sangue. Quem quiser ser doador deve preencher alguns pré-requisitos básicos como pesar no mínimo 50 kg, estar em boas condições de saúde e bem alimentado.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Ivair Oliveira