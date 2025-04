Trio é preso com café furtado de hipermercado; produto é avaliado em R$ 4 mil

Suspeitos foram presos no Centro de Campinas com mercadoria avaliada em R$ 4 mil e responderão por furto, corrupção ativa e de menores

Guardas municipais apreendem veículo com caixas de café furtadas durante operação conjunta com a Polícia Militar no Centro de Campinas

Um trio foi preso pela Guarda Municipal de Campinas na noite de quinta-feira, 24 de abril, após ser flagrado com seis caixas de café furtadas de um hipermercado em Valinhos. A carga, que totalizava 110 pacotes de café, avaliada em cerca de R$ 4 mil.

Abordagem durante operação no Centro de Campinas

A prisão ocorreu durante uma operação integrada entre a GM e a Polícia Militar, na região central de Campinas. Agentes do Grupo de Ações Especiais da Guarda Municipal (GAE) abordaram um veículo na Rua Barreto Leme, suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto a um estabelecimento na cidade de Indaiatuba.

Dentro do carro estavam duas mulheres, de 19 e 20 anos, um homem de 41 anos e um adolescente de 17 anos. Durante a revista, os agentes encontraram as caixas com os pacotes de café.

Suspeitos tentam subornar agentes da GM

Questionados, os ocupantes do veículo confessaram que haviam furtado a mercadoria de um hipermercado em Valinhos. Ainda durante a abordagem, uma das mulheres ofereceu R$ 5 mil aos agentes da Guarda Municipal para que fossem liberados, o que caracterizou tentativa de suborno.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas. As duas mulheres e o homem foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça pelos crimes de furto qualificado, corrupção ativa e corrupção de menores. O adolescente foi liberado na presença de um responsável legal.

O veículo foi apreendido e a mercadoria devolvida ao representante do hipermercado.