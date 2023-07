Mais de 46 mil pessoas passaram no primeiro final de semana da 1ª Festa Julina de Valinhos

Sucesso! Essa é a palavra que melhor sintetiza o primeiro final de semana da 1ª Festa Julina de Valinhos, que começou na última sexta-feira (21) e vai até o próximo domingo (30), no Parque Monsenhor Bruno Nardini, em Valinhos. Mais de 46 mil pessoas passaram pelos três primeiros dias da festa, que é realizada pela Prefeitura Municipal de Valinhos e pela Organização Estrela.

No primeiro dia do evento, o cantor Luan Santana tratou de levar o público ao delírio apresentando grandes sucessos da sua carreira. No sábado, foi a vez de Dennis DJ comandar a galera. No domingo, a banda Biquini relembrou clássicos do rock que marcaram gerações com um lindo show. Vale a pena destacar, a mega fogueira cenográfica de mais de dez metros de altura que tem chamado a atenção do público e da criançada.

A segunda semana de festa começa nesta quinta-feira (27) com diversas atrações regionais. Neste dia, o ingresso para qualquer brinquedo no parque de diversões será de R$ 5,00. Na sexta-feira (28), o show é por conta da banda Art Popular. No sábado (29), João Gomes sobe ao palco. A banda Só Pra Contrariar em grande estilo encerra o evento no domingo (30). Além de grandes artistas nacionais, atrações regionais estarão se apresentando durante todos os dias no Palco Raízes.

Estão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista, Área Vip Premium e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://tycket.com.br/ , ou na bilheteria do local a partir do mês de julho.

O evento terá entrada franca nos dias 27, 28 e 30 de julho. Haverá cobrança de ingresso para o dia 29 de julho. Para os setores Área Vip Premium e Camarote, terão vendas de ingressos todos os dias. Na quinta-feira, dia 27 de julho, e na sexta-feira, 28 de julho, os portões do parque serão abertos às 18h. Já no sábado, 29 de julho, e domingo, 30 de julho, às 10h.

1ª FESTA JULINA DE VALINHOS

Haverá uma grande praça de alimentação com barracas de comida e bebida, onde os visitantes podem desfrutar de deliciosas iguarias típicas como pipoca, cachorro-quente, arroz-doce, chocolate quente, quentão, vinho quente, entre outras guloseimas. A festa também terá um espaço para agricultores da cidade que estarão vendendo frutas, doces e geleias caseiras.

Brincadeiras típicas da estação como uma quadrilha interativa, cadeia e correio elegante vai alegrar a noite dos participantes. Para a molecada um amplo parque de diversões, mini carros para passeio, entre outras atrações que irão fazer a alegria da criançada.

O evento contará também com um mini shopping que trará as novidades da feira de malhas em tricô do sul de Minas Gerais e jaquetas em couro do Rio Grande do Sul. Haverá também diversas outras opções de moda inverno, semijoias, artesanatos variados, óculos, relógios, doces marroquinos, enxovais, cama, mesa e banho, fotografias e muito mais.

SHOWS

27/07 – Atrações regionais (entrada franca)

28/07 – Art Popular (entrada franca)

29/07 – João Gomes

30/07 – Só Pra Contrariar (entrada franca)

1ª FESTA JULINA DE VALINHOS

Data: 21 a 30 de julho

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: (19) 9 8446 4727 / https://tycket.com.br/