MAIS UM GRANDE FESTIVAL DE NATAÇÃO REALIZADO COM SUCESSO

A temporada 2023/2024 das aulas de Natação do União Possense Futebol Clube teve seu encerramento em grande estilo na manhã do sábado, 6 de abril, com a realização de mais um super Festival de Natação, oportunidade em que nossos alunos e alunas de todas as idades demonstram toda sua evolução e desenvolvimento sob os aplausos e incentivo dos familiares que mais uma vez lotaram as dependências das piscinas do União. Sem dúvida este foi mais um dia muito especial para a grande família do Vermelho e Branco!

Com a coordenação da professora Natália Midori, juntamente com os professores Larissa, Carlos e Jaiana que estão todos os dias ao lado dos alunos ensinando e orientando para que cada um evolua e se apaixone cada vez mais por esse esporte maravilhoso, foram apresentadas 18 baterias reunindo os estilos medley, crawl, costas, peito, borboleta, além de uma competição de revezamento que encerrou o evento. Por todo o empenho e disciplina nas aulas, cada atleta recebeu sua medalha de participação e um kit de lanche para repor as energias.

“Agradecemos a presença de todos os pais e familiares e aos sócios do clube pela confiança e o prestígio de sempre. Um parabéns especial aos nossos professores pelo esforço, disciplina e a dedicação de cada um em mais uma temporada de aulas. Que os nossos atletas continuem seguindo firmes no caminho do esporte e evoluindo cada vez mais”, parabenizou o presidente do União, Ronaldo Carlos de Souza.

Agradecimentos também à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo do Clube, aos funcionários pelo apoio na organização do evento, ao Varejão IPA pelo fornecimento das frutas, ao apresentador do Festival, Amauri da Rocha, e ao fotógrafo do evento, Marcelo Corsi.

Muito obrigado a todos e até o próximo evento do UPFC!