Maitê Faitarone, influencer nogueirense, completa 18 anos e revela planos futuros

A influencer Maitê Faitarone escolheu o hotel Sheraton, em São Paulo, para comemorar a chegada dos seus 18 anos e esbanjou charme ao compartilhar alguns cliques com seus seguidores. Para a ocasião a it girl escolheu um macacão de paetês e tênis ao posar com balões coloridos. A jovem é um fenômeno na internet e contabiliza quase três milhões de fãs em todas as redes. Para se ter uma ideia do seu engajamento, seus vídeos no TikTok já receberam mais de 65M de curtidas.

A jovem vem conquistando frutos do seu trabalho e revela que fará uma participação no longa-metragem “Tração” do ator e diretor André Luís Camargo, que conta com um elenco de peso como Duda Nagle, Fiuk, Bruna Altieri, Marcos Pasquim, entre outros. “Estou ansiosa para começar essa nova etapa. É uma honra ser convidada para participar desse filme que tem um elenco de peso. As gravações tiveram que ser adiadas por conta da pandemia, mas em breve retornarão”, explica Maitê.

A carreira de influenciadora começou bem cedo, aos 10 anos de idade ela começou compartilhando de forma espontânea seu dia a dia entre os amigos. Mesmo com pouca idade já chamava atenção na internet e aos 14 anos já estava participando das principais semanas de moda internacionais como Paris e Nova Iorque, sendo considerada uma das personalidades brasileiras mais jovens a ditar tendências no país.