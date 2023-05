MANUTENÇÃO EM PAINEL ELÉTRICO INTERROMPE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna informa que no dia 23 de maio, próxima terça-feira, ocorrerá interrupção no fornecimento de água tratada em todos os bairros, no período das 7h às 16h.

A interrupção no fornecimento de água ocorrerá devido à realização de manutenção no painel elétrico de acionamento das bombas de captação de água bruta, responsáveis pelo abastecimento do Município. Este serviço visa garantir a conservação adequada das instalações elétricas do local e a disponibilidade de água tratada e distribuída.

O abastecimento será normalizado gradativamente assim que o serviço for concluído. O DAE recomenda que a água armazenada nas caixas d’água das residências seja reservada para usos essenciais.