Mário Gattinho ganha mini jeep elétrico e projetores de luz para diminuir ansiedade de pacientes

A Unidade Pediátrica Mário Gattinho recebeu nesta terça-feira um mini jeep elétrico e cinco projetores de luzes que serão utilizados como ferramentas para diminuir a ansiedade de crianças antes da realização de procedimentos. Os equipamentos foram doados por um grupo de amigos que se cotizaram para arrecadar os recursos necessários.

Cerca de 50 pessoas, informou a endoscopista Sandra Nemer, se uniram para conseguir os R$ 10 mil investidos na ação. “Tivemos envolvimento de todos nessa ação que tem significado importante. Parece que estamos doando um carrinho, mas estamos doando carinho, atenção”, disse. O comerciante Gustavo Henrique Carnib, que comercializa o jeep, bancou metade do valor do veículo.

O jeep, explicou, tem bateria de 24 volts, recarregável, que distribui a energia para quatro motores instalados nas rodas, transporta duas crianças e pode ser pilotado manualmente pela criança e também por adulto por controle remoto.

Os projetores têm forma de robôs e promovem um show de luzes. Eles ficarão nas salas de raio-X, de procedimentos e no centro cirúrgico. O jeep será disponibilizado para as crianças que passarão por cirurgia, o que deve ocorrer em três meses, quando as duas salas cirúrgicas do Mário Gattinho entrarem em operação.

As crianças que tiverem condições clínicas para pilotar, poderão ir dirigindo até o centro cirúrgico. Tanto as luzes como o veículo ajudarão a amenizar o estresse que as crianças enfrentam antes de procedimentos, disse a pediatra Maria Angélica Nucci Pereira.

O menino Vitor Hugo Chaves Louveira, de seis anos, que está internado na unidade, fez o teste drive na manhã de hoje e mostrou destreza ao pilotar o jeep. “Ele está encantado com o carrinho”, disse a mãe do menino, Luiza Chaves.

Doações como essa, afirmou o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni, são importantes, porque envolvem a participação da sociedade civil na humanização do atendimento. “São ações que ajudam a diminuir o trauma da criança no ambiente hospitalar”, disse.

O coordenador do Comitê Intersetorial pela Primeira Infância Campineira (PIC), Thiago Ferrari, considerou simbólica a doação, pelo envolvimento da sociedade civil em uma ação destinada ao Mário Gattinho, um dos principais equipamentos das políticas públicas destinadas às crianças.