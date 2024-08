Marketing de Envolvimento: um canal para aproximar os clientes

A internet tem sido uma grande ferramenta para o consumidor. A popularidade das redes sociais influenciou no comportamento do cliente, tornando-o cada vez mais participativo nas campanhas. Há alguns anos, em especial, antes da pandemia, as campanhas individuais e diretas eram as indicadas como aquelas que geravam mais resultados. Atualmente, as novas tecnologias ajudaram a revolucionar essa realidade, buscando por campanhas que tragam mais engajamento, a partir do ponto de vista e preferência dos clientes.

As redes sociais se transformaram e estão ajudando a fomentar as novas estratégias de marketing, favorecendo uma relação mais estreita com os clientes, que buscam a expectativa que sua relação com as marcas vá além do valor de uso dos produtos, porque passaram a entender sua importância para eles. Ou seja, é necessário aceitar que uma nova abordagem mais inclusiva deve ser trabalhada, e que o modelo mais tradicional e “forçado” das campanhas de marketing já não seja mais eficiente. Muito tem sido discutido sobre quais são as melhores maneiras para humanizar as marcas.

O marketing de envolvimento é aquele que atrairá as pessoas ao contar histórias, promover discussões e abordar as necessidades e interesses do cliente, agregando o valor e a troca de mensagens relevantes com a marca. Ele busca não só vender o produto, mas fazer com que o consumidor seja envolvido e se sinta parte do projeto.

Neste tipo de marketing, é comum que as empresas não estejam só interessadas em vender, e sim, em ajudar a solucionar as necessidades daqueles que as procuram. Os profissionais devem compreender que apenas oferecer um serviço ou uma venda, sem se colocar à disposição para ouvir o consumidor, pode gerar baixos resultados e pouca conversão.

Para tornar um conteúdo a ser oferecido realmente útil ao cliente e que o atraia e possibilite uma melhor interação com seu produto, é fundamental pesquisar e filtrar os pontos interessantes do consumidor, ganhando assim sua atenção, no início do funil de vendas, destacando o que é importante para ele. Aqui vai uma dica importante: Reúna um grupo, ou uma comunidade e comece um diálogo com seus clientes, pedindo opiniões e percepções, refletindo sobre as tendências interessantes e levando, inclusive, essa conversa para compartilhamento social online. O marketing acontecerá de forma natural através de diálogos.

Envolver o cliente é, sem dúvida, uma excelente forma de propagar a divulgação de seu produto e de sua marca. Use sempre uma abordagem/conversa inspiradora e entretida, pois o marketing se concretiza, quando o receptor se identifica com a marca. Relação essa, que deve ser plantada e cultivada, objetivando os interesses em comum.

