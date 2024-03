Marvilla é a nova participação confirmada no novo álbum de Gina Garcia

Além de Marvilla, a cantora Assucena, Péricles e Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove também estão presente em “Tô Pronta”

A cantora Marvvila é mais uma participação confirmada no novo álbum de Gina Garcia, “Tô Pronta”. Com apenas 24 anos, Marvvila conta com hits como “A Pagodeira” e “Nosso Amor Quer Paz”, e 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além de Marvvila, a cantora baiana Assucena também marca presença no projeto

As artistas juntam-se a Daniel Garcia, filho de Gina e conhecido como a drag queen Gloria Groove e Péricles, como convidados anunciados no novo álbum que está prestes a ser lançado. Além dos convidados anunciados, mais atrações, que serão anunciadas em breve, fazem parte de “Tô Pronta”.

“Fui muito agraciada por Deus, de ter convidado pessoas especiais e elas terem aceitado participar do meu novo projeto”, conta Gina.

A cantora dá boas-vindas à uma nova fase em sua trajetória artística com o novo projeto que resgata as origens da artista e promete conquistar o público.