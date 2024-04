Projeto ‘Clássicos em Cena’ recebe o Trio Lis no dia 17 de abril em Itapira

Crédito Foto: Carolina Sato

Público vai ouvir sucessos do clássico e do popular, numa combinação única do violão, violoncelo e oboé

Com apresentações mensais gratuitas e comentadas de música clássica e instrumental, o projeto “Clássicos em Cena” recebe em abril, pela primeira vez em Itapira, o Trio Lis, fundado pelo violonista Lucas Penteado, que toca ao lado do violoncelista Jonas Moncaio e do músico Rodrigo Müller, no oboé.

Com o patrocínio do Grupo Penha, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento é no dia 17 de abril, quarta-feira, às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha. O espaço fica na Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP. A entrada é franca.

O repertório do trio vai do erudito, com compositores consagrados como Vivaldi, Piazzolla e Heitor Villa-Lobos, ao popular, com clássicos como Carinhoso, de Pixinguinha. Além de ouvir na mesma noite obras de diferentes estilos, territórios e temporalidades, o público vai se surpreender com a combinação incomum entre violão, violoncelo e oboé.

Formado em 2021, o Trio Lis deriva do projeto “Vertentes Musicais”, do violonista Lucas Penteado, que se juntou a músicos que, como ele, acumulam ampla experiência e expertise em seus instrumentos.

Lucas Penteado participou de vários festivais nacionais e internacionais, e foi premiado em diversos concursos, como Souza Lima (2007) e Cantareira (2007 e 2009), além de ter acompanhado masterclasses com importantes violonistas de diferentes países, como Itália, Uruguai, Cuba, além de nomes de destaque no Brasil, como Fábio Zanon, Edson Lopes, Sérgio e Odair Assad.

Jonas Moncaio carrega em sua prática uma vertente do violoncelo popular e já tocou e gravou com grandes nomes da música popular brasileira, como Cauby Peixoto, Angela Maria, Luís Melodia, Arnaldo Antunes, Benito de Paula, Zeca Baleiro, Tereza Cristina, Elza Soares, Chico César, B Negão e Banda Ira (Acústico MTV). Gravou um documentário sobre Milton Nascimento e o Clube da Esquina que foi exibido no Canal Brasil.

Rodrigo Müller foi oboísta da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí, Sinfônica de Ribeirão Preto, Orquestra Filarmônica Brasileira, Orquestra Sinfônica de Sorocaba e Sinfônica da Unicamp. Fundou a Orquestra Sinfônica de Limeira (OSLI), do qual é maestro e diretor artístico, e foi professor convidado na UNASP – Campus de Engenheiro Coelho e ECA – USP, em Ribeirão Preto.

Os concertos do projeto Clássicos em Cena em Itapira contam com os comentários do Maestro Parcival Módolo, que conduz as apresentações trazendo curiosidades, histórias e informações que ajudam o público a apreciar melhor as composições.

Professor e regente com carreira internacional, Parcival Módolo tem mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

A concepção do projeto Clássicos em Cena, idealizado pelo próprio Módolo em colaboração com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura, tem como ponto central a propagação de música clássica e instrumental de maneira gratuita e acessível ao público em geral. O projeto nasceu no ano 2000 e já passou por mais de 15 cidades.

Em Itapira, o projeto foi retomado em 2022 com patrocínio do Grupo Penha, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem sido bem recepcionado pelo público em todas as edições. A temporada 2024 começou em março, com a guitarra portuguesa de Ricardo Araújo. Em maio, o evento será no dia 22, com Ensemble Choro Erudito. Cello Ensemble é o grupo convidado para apresentação no dia 26 de junho. Todos os eventos são gratuitos, sem necessidade de retirada de ingressos.

Grupo Penha

Reconhecido como uma referência na indústria, o Grupo Penha é um dos principais produtores de embalagens de papelão ondulado no Brasil, com 10 unidades distribuídas em quatro estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia.

Com 63 anos de expertise, seus 2,2 mil colaboradores se dedicam diariamente a desenvolver soluções de embalagens únicas e sustentáveis que incorporam os mais avançados e personalizados serviços disponíveis no mercado, cultivando parcerias sólidas que transcendem a simples entrega de produtos.

Direção Cultura

O projeto “Clássicos em Cena” é uma realização da Direção Cultura, que em 2024 completa 25 anos de atuação em consultoria e desenvolvimento de projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Sediada em Campinas, tem a missão de orientar empresas e proponentes no melhor uso das diferentes leis de incentivo, promovendo o desenvolvimento social através do acesso à arte e cultura. Desde 2010, conta com atendimento também na capital paulista, através da Kalihtéa Produções.

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira

Convidado: Trio Lis

Data: 17 de abril de 2024 (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Anfiteatro da Penha – Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP

Mais informações: www.classicosemcena.com.br