O seu comércio, empresa ou negócio é MÍOPE?

Estamos passando por um momento muito delicado em nossas empresas, e a pergunta do título tem muito a ver com gestão e com estratégia de marketing, comentamos dessa forma, quando a empresa concentra muito esforço em seus produtos ou em seus serviços e deixa de lado a concentração nas necessidades e nos desejos dos clientes. Isso leva a uma falta de inovação e a uma visão estreita das oportunidades de mercado.

Isso já aconteceu em muitas empresas, que já não existem mais como: Sharp, Polaroide, Econômico, Gradiente, Mesbla, Mappin, Varing e tenho certeza de que conhecem uma empresa ao seu lado, que fechou e ninguém sabe o motivo, posso garantir foi a Miopia do Marketing.

Bem, esse conceito surgiu com o artigo clássico “Marketing Myopia” (Harvard Business Review), de Theodore Levitt, escrito há 60 anos. O Artigo comenta que a falta de sucesso a longo prazo de uma empresa é devido a uma administração falha, que não foca na satisfação dos consumidores e, por consequência, tem seu crescimento ameaçado e estagnado.

Eu, particularmente, gosto de trens e há também outros admiradores desse modo de transporte, sabemos que os trens perderam espaço por falta de visão de futuro e pode ser comprovada no trecho deste artigo, que reproduzo aqui:

“As estradas de ferro não pararam seu desenvolvimento, porque se reduziu a necessidade de transporte de passageiros e carga. Isso aumentou. As ferrovias estão presentemente em dificuldades, não porque essa necessidade passou a ser atendida por outros (automóveis, caminhões, aviões e até telefones), mas, sim, porque não foi atendida pelas próprias estradas de ferro. Elas deixaram que outros lhes tirassem seus clientes por se considerarem empresas ferroviárias, em vez de companhias de transporte. A razão pela qual erraram na definição de seu ramo foi estar com o espírito voltado para o setor ferroviário e não para o setor de transportes; preocupavam- se com o produto em vez de se preocuparem com o cliente.”

No artigo, entendemos o exemplo de um setor que pegou a “Miopia do Marketing”, e não recuperou ainda. No Brasil, vemos o esforço do Estado de São Paulo para expandir esse meio de transporte, que nos outros países se desenvolve a velocidade incrível, e nós ainda engatinhamos, tudo porque o setor ainda não entendeu que precisa focar na satisfação do cliente.

No artigo tem um trecho que comenta sobre as Empresas de Cinema, que levaram muito tempo para entender que o seu ramo era entretenimento e quase foram engolidos pela televisão. E agora, há empresas como a Netflix e a Amazon, disputando espaços, oferecendo entretenimento com facilidade, onde e quando o cliente deseja.

Talvez se lembrem ou ouviram falar dos “Armazéns da Esquina” onde o pai e a mãe compravam e marcavam na caderneta para pagar, no final do mês ou até depois da colheita, esses foram totalmente substituídos pelos supermercados e hipermercados de hoje. Esse mesmo setor agora sofre a concorrência das redes de entrega on-line, entregando o produto na porta do cliente, quase que instantaneamente.

Observem como é importante estar de olho no mercado e oferecer o que o cliente deseja. A mesma situação está acontecendo com as lojas de rua, todos necessitam ficar atentos, irem a um bom oftalmologista para corrigirem a visão, porque se não correrem, muitos outros setores deixarão de existir.

Boa semana e fiquem com Deus!