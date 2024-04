Campinas é heptacampeã dos Jogos da Melhor Idade na fase regional

Crédito: Divulgação

Agora, a delegação campineira se prepara para a fase estadual, que será disputada em Itatiba, entre 17 e 23 de junho

Campinas foi campeã pela sétima vez nos Jogos da Melhor Idade (Jomi), fase regional, na manhã deste domingo, 21 de abril, em Casa Branca. Nessa fase, 38 municípios participaram.

As duas medalhas de ouro no Vôlei Adaptado Feminino A e B, e a medalha de prata no Vôlei Adaptado Masculino A, fecharam as competições e confirmaram a hegemonia campineira com mais um título de campeã.

O primeiro lugar de Campinas na classificação geral foi confirmado com 179 pontos. Itatiba ficou em segundo lugar, com 158 pontos. E Mogi Guaçu, com 109 pontos, conquistou a terceira colocação.

Delegação

Campinas foi representada por 150 atletas 60+ distribuídos em 14 categorias. O desempenho dos atletas da cidade alcançou o primeiro lugar no Atletismo masculino e feminino; no Jogos de Damas masculino; Natação masculino; Tênis Feminino Duplas A, B e C, e no Tênis masculino A; Vôlei Adaptado Feminino A e B, e Xadrez masculino.

Agora, parte da delegação de Campinas vai representar a cidade na fase estadual dos JOMI, em Itatiba, entre 17 e 23 de junho.