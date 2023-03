‘Match do emprego’: banco de talentos da ACE Holambra impulsiona busca pela vaga desejada

Sabe aquele match tão esperado que pode mudar sua vida de repente? Se você está em busca de uma oportunidade profissional ou uma recolocação em sua área, saiba que um serviço 100% gratuito oferecido pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) é um canal que pode ajudar a encurtar esse caminho e dar um novo rumo para sua carreira.

O Banco de Talentos da ACE Holambra faz a ponte entre quem está contratando e quem está em busca de emprego, de uma maneira bastante prática, simples e eficiente. Basta acessar www.aceholambra.com.br e clicar em BANCO DE TALENTOS no menu superior do site. Ali estão divulgadas as vagas de emprego e estágio disponíveis com os requisitos e o perfil desejado para cada uma. Se houver interesse na vaga, é só clicar em “Quero me candidatar” e fazer o cadastro, que também pode ser feito pelo aplicativo ACE Holambra, disponível gratuitamente para ser baixado na loja de aplicativos de seu celular.

Para se cadastrar gratuitamente, o candidato precisa apenas acessar o serviço online e preencher o formulário com todos os dados solicitados. Quem preferir ter o auxílio da equipe da ACE, pode se dirigir pessoalmente até a Associação Comercial de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Desta forma, tanto quem procura um colaborador quanto quem busca uma vaga podem se encontrar facilmente pelo Banco de Talentos. “Nosso objetivo é fazer com que esse serviço potencialize cada vez mais esse encontro entre quem anuncia e quem procura a vaga, gerando benefícios mútuos e impulsionando nossa economia local”, afirma a gerente da Associação, Suzi Celegatti.

Quanto às empresas que querem cadastrar vaga, elas devem entrar em contato com a ACE e tratar com a responsável pelo serviço, Juliana Miranda, pelo WhatsApp (19) 9 9467-5589. A Associação vai colher as informações sobre a vaga e realizar a divulgação na sequência, mantendo visível no Banco de Talentos até que ela seja preenchida e a empresa comunicar a ACE para remoção da publicidade. O serviço é gratuito para as empresas associadas.