Maternidade de Campinas pede doação de leite materno e de kits para acondicionamento

Hospital realiza campanha para alertar as mães que tenham leite excedente sobre a importância de manter os estoques para o atendimento dos bebês internados nas UTIs – Unidades de Terapia Intensiva. Esta semana o estoque está em 63,3 litros, quando o volume necessário para garantir o atendimento da demanda é de 200 litros. Cada litro de leite humano doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia.

Aproveitando o “Dia Nacional e Mundial de Doação do Leite Humano”, em 19 de maio, o Hospital Maternidade de Campinas lança uma nova campanha para incentivar as mães a realizarem doações para o Banco de Leite Humano onde os estoques continuam muito baixos para o atendimento dos bebês internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da instituição. O estoque, esta semana, é de 63,3 Litros, mantidos por apenas 24 doadoras cadastradas atualmente, quando o ideal são 200 litros. Nesta campanha, o Hospital aproveita para também lançar outra campanha, da qual toda a população pode participar, visando a arrecadação de itens necessários no acondicionamento do leite materno, pós doação. O valor de cada “kit”” para o “Doe leite e salve vidas!” é de apenas R$ 12,76, que podem ser doados via PIX na chave doe@maternidadedecampinas.com.br. Cada pessoa pode doar qualquer valor, ofertando quantos “kits” desejar.

O aleitamento materno é a forma mais natural e segura de alimentar a criança no início da vida. No leite materno são encontrados diversos componentes imunológicos, tornando esta prática essencial para alcançar o crescimento e o desenvolvimento infantil adequados, além de promover benefícios para a saúde física e psíquica da mãe e do bebê. A criança amamentada pela mãe apresenta menor incidência de infecções, menor tempo de hospitalização e menor ocorrência de reinternações.

Todas as mães que amamentam podem contribuir com a campanha, doando o leite excedente. Essas doações garantem o alimento para os bebês internados e impossibilitados de serem amamentados no peito. Para as mulheres que residem em Campinas, a coleta é feita quinzenalmente nas próprias residências. Cada litro doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. O leite materno é o único alimento completo para nutrir os bebês por, no mínimo, seis meses de vida de forma exclusiva, e até dois anos complementado com outros alimentos.

Nascem, por mês, em média, no Hospital Maternidade de Campinas, cerca de 750 bebês, dos quais 60% são atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Embora a média seja de 25 nascimentos por dia, atualmente o hospital conta com apenas 24 doadoras cadastradas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) relata que, aumentar a amamentação ideal de acordo com as recomendações, poderia evitar mais de 823 mil mortes de crianças e 20 mil óbitos maternos a cada ano, no mundo. Infelizmente, vem sendo um desafio para o Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade de Campinas manter o estoque de 200 litros/mês.

Como doar

Para ser doadora é necessário que a mulher seja saudável, que esteja amamentando o próprio filho e que tenha uma produção excedente de leite após a mamada. O primeiro passo é fazer contato prévio pelo telefone (19) 3306-6039 para o cadastramento, agendar a realização da coleta de sangue, receber as orientações e os materiais para a coleta e armazenamento do leite. A realização do exame de sangue é feita no ambulatório da Av. Francisco Glicério, nº 1.913, sendo necessária para a verificação de sorologias de Sífilis, Hepatites B e C, doença de Chagas, HTLV (Vírus Linfotrópico da Célula Humana) e HIV (Aids). “A coleta do leite é feita pelas próprias mães, em suas residências. Elas tanto podem entregar os frascos no Banco de Leite do Hospital Maternidade de Campinas ou aguardar a retirada quinzenal feita pela instituição em suas casas, para aquelas que residem em Campinas”, orienta a enfermeira do BLH do Hospital Maternidade de Campinas, Bárbara Alves.