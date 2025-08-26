Matheus Solano apresenta comédia em Campinas, de sexta-feira a domingo

O ator global traz o espetáculo Figurante para o teatro Oficina do Estudante, já com sessão extra no sábado. A humorista Tatá Mendonça apresenta Uma Cega Visionária, na quarta-feira. O infantil Mundo Bita tem sessões às 15 no sábado e no domingo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

Quem abre a programação do Teatro Oficina do Estudante esta semana é a humorista Tatá Mendonça com o stand-up Uma Cega Visionária, na quarta-feira, dia 27, às 21h. Comediante, influenciadora, ex-atleta paralímpica e formada em Relações Públicas, Tatá usa o humor como forma de transformação. Desde sua estreia na comédia, em julho de 2022, ela tem ganhado destaque nas redes sociais e em programas de TV, trazendo sua abordagem no palco de forma clara: mostrar que as diferenças não devem ser fontes de exclusão, mas de celebração. Com mais de um milhão de seguidores, Tatá se destaca por levar temas como diversidade e inclusão com leveza e sensibilidade. Sua participação em projetos como “Falas de Acesso” solidifica seu papel na luta por representatividade. Atualmente, está em turnê nacional, com planos de um especial de comédia. A decisão de seguir a carreira de comediante foi uma virada de chave na vida de Tatá. Após anos batalhando para ser vista no mercado de trabalho convencional e enfrentando as dificuldades de um mundo corporativo ainda pouco preparado para pessoas com deficiência, ela viu na comédia uma oportunidade de fazer algo que realmente a representasse. “Eu sempre sentia que minhas chances de crescer profissionalmente estavam esgotadas, principalmente porque esbarrava na questão de ser mulher e cega. A comédia me deu a chance de mostrar que, apesar das dificuldades, eu sou capaz”, revela. Tatá é mãe de dois filhos, o que adiciona uma camada a mais de complexidade à sua vida já multifacetada. Ela compartilha como o equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade, especialmente sendo uma mulher com deficiência, exige um apoio constante. “Minha rede de apoio é essencial. Não tem como dar conta de tudo sozinha. Com o apoio da família e de pessoas queridas, consigo ser uma mãe presente e ainda seguir a carreira que escolhi”, conta. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00. A classificação etária é de 16 anos. Todos os espetáculos já estão com ingressos à venda na bilheteria do Teatro, localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas e no site www.ingressodigital.com.

Já o ator Matheus Solano traz a comédia Figurante. A comédia dramática traz o ator em seu primeiro monólogo, no papel de um figurante que passa a questionar sua própria existência e seu lugar em um mundo que parece mantê-lo em segundo plano. Com direção de Miguel Thiré, a trama mergulha na rotina de Augusto, um figurante que luta para encontrar a si próprio em meio a uma rotina pobre de sentido, que o mantém num lugar muito aquém da sua potência como ser humano. Figurante reflete sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e sobre os desafios de assumir o controle da própria narrativa. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, reflete Matheus Solano.A dramaturgia foi construída a partir do método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel Teixeira, que estimulou o ator a explorar sua própria criatividade por meio de improvisos. As cenas criadas por Matheus foram gravadas, transcritas e reelaboradas por Isabel para compor o texto final, preservando a autenticidade das reflexões do personagem. As apresentações acontecem na sexta-feira, às 21h, no sábado, às 19h e às 21h (extra) e, no domingo, às 18h. Os preços dos ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 160,00. A classificação indicativa é de 12 anos.

Infantil

E, no fim de semana tem Mundo Bita para as crianças, com sessões às 15h no sábado e no domingo. O show musical Bita e os animais, com mais de 18 bilhões de visualizações na internet, é apresentado ao vivo nos palcos. O Mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado dos planetas Música e Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita é fazer com que os seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. Todas as músicas têm foco nos diversos ambientes da natureza em que vivem diferentes espécies. No show, Bita sai em suas viagens musicais, cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando seus habitats, os costumes e principais características. Dirigido por Maurício Vogue, “Bita e os Animais” é baseado nas animações do primeiro álbum do Mundo Bita, que recebeu o prêmio de DVD de Platina pela Sony Music. Os ingressos estão à venda por preços entre R$ 45,00 e R$ 100,00. A classificação etária é livre.

