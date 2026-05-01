Mulher é morta dentro de apartamento e dois homens são presos em Itapira

Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira e é investigado como feminicídio

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta sexta-feira, dia 1º de maio, dentro de um apartamento em um condomínio localizado no bairro Parque Progresso, em Itapira. O caso é tratado pelas autoridades como feminicídio.

De acordo com informações preliminares, cinco pessoas estavam no imóvel no momento do crime, sendo três homens e duas mulheres. Durante um desentendimento, a vítima foi atacada com golpes de martelo e facadas.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atendimento da ocorrência. Equipes da perícia também realizaram os trabalhos técnicos que irão auxiliar na investigação.

Ainda segundo as primeiras informações, dois homens foram detidos sob suspeita de participação no crime. Um terceiro homem e a outra mulher que estavam no apartamento não teriam envolvimento direto na agressão.

O caso segue sob investigação e as circunstâncias do crime deverão ser esclarecidas pelas autoridades nos próximos dias.

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