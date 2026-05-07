Prefeitura prioriza melhorias no telhado do Velório da Saudade para garantir mais conforto à população

A Prefeitura de Itapira deu início, no final de abril, às obras de reforma e revitalização do Velório da Saudade. O projeto tem como foco principal a correção de problemas estruturais no telhado, visando garantir mais conforto e dignidade às famílias itapirenses no momento da despedida de seus entes queridos.

A intervenção técnica consiste na alteração da inclinação da cobertura, uma necessidade identificada devido às características da construção original. De acordo com o Secretário de Planejamento Urbano e Obras, Antonio Carlos Andrigo Ferreira, o objetivo é garantir a eficiência do escoamento pluvial.

Para viabilizar essa mudança, as equipes estão trabalhando na construção de novos oitões (paredes laterais que sustentam o telhado). “Essa parede que está sendo feita, que se chama oitão, está sendo construída justamente para dar uma inclinação maior para o telhado e com uma captação com as calhas maiores. Assim, o objetivo é que se eliminem todos os vazamentos”, completou Ferreira.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em dois meses. O cronograma visa entregar a obra finalizada antes do período de intensificação das chuvas. Durante a execução dos serviços, o atendimento à população foi transferido para um local provisório, garantindo a continuidade do serviço funerário com proximidade ao cemitério.

O velório está funcionando temporariamente no prédio da Igreja Assembleia de Deus, localizado na Rua Vital Brasil, nº 83, no bairro Santa Cruz. A administração municipal reforça que a revitalização é fundamental para preservar o patrimônio público e oferecer uma estrutura moderna e adequada às necessidades da comunidade.