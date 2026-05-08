Qualidade de Vida Depieri conquista título geral do XXI Jogos da Melhor Idade em Mogi Guaçu

Competição reuniu cerca de 350 atletas e teve encerramento realizado no Cerâmica Clube

A equipe Qualidade de Vida Depieri foi a grande campeã geral do XXI Jogos da Melhor Idade (JOMI) de Mogi Guaçu. Com 166 pontos conquistados, o grupo terminou na liderança da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

As equipes do Cerâmica Clube e do E.C. São José/Geração Saúde dividiram a segunda colocação, ambas com 144 pontos.

O encerramento dos jogos aconteceu na noite desta quinta-feira (7), no salão social do Cerâmica Clube, no Centro, com cerimônia de premiação para os atletas destaque de cada modalidade e para as seis equipes participantes.

Antes da solenidade, foi realizada a última disputa do evento com as apresentações de coreografia e dança de salão. Na modalidade dança de salão, o casal campeão foi Maria Sonia da Silva Godoy e Pedro Reis Godoy, representantes do Cerâmica Clube.

Ao todo, cerca de 350 atletas participaram da competição, representando as equipes Cerâmica Clube, Qualidade de Vida Barufi, Qualidade de Vida Depieri, E.C. São José/Geração Saúde, Martinho Prado e Flores da Ginástica.

O JOMI tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e fortalecer a integração social entre os participantes da melhor idade.

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