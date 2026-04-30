Dia das Mães deve movimentar R$ 835,1 milhões em Campinas e Região prevê ACIC

Em Campinas, a expectativa é de movimentação de R$ 288,1 milhões, alta de 5,6% em comparação com 2025

O comércio de Campinas e Região deve registrar crescimento nas vendas durante a semana do Dia das Mães, comemorado neste ano em 10 de maio. Segundo o Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a movimentação financeira estimada é de R$ 835,1 milhões em 2026, expansão de 5,9% em relação ao mesmo período de 2025.

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a previsão é de faturamento de R$ 547 milhões, frente aos R$ 515,6 milhões registrados no ano passado, crescimento de 6,1%. Em Campinas, a expectativa é de movimentação de R$ 288,1 milhões, alta de 5,6% em comparação aos R$ 272,9 milhões de 2025.

“O Dia das Mães é uma das datas sazonais mais importantes para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. A expectativa de crescimento em Campinas e Região mostra um cenário positivo para o comércio, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce”, analisa Mario Eduardo Campos, economista da ACIC Campinas.

De acordo com projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC), as vendas nacionais no varejo brasileiro durante a semana do Dia das Mães devem atingir cerca de R$ 16,3 bilhões em 2026. Em 2025, o faturamento ficou em torno de R$ 14,4 bilhões.

O comércio eletrônico também apresenta trajetória de crescimento. Segundo a Acic, com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), e após movimentar aproximadamente R$ 8 bilhões em 2025, a expectativa para 2026 é de avanço de até 9,7%.

Ticket médio e mais procurados

Já o ticket médio dos presentes em Campinas e Região deve atingir R$ 293 neste ano, aumento de 5,7% em relação aos R$ 277,20 registrados em 2025.

Entre os segmentos mais procurados pelos consumidores estão produtos de beleza e bem-estar, como perfumaria e cosméticos, além de moda e acessórios, incluindo vestuário, calçados, bolsas e joias. Smartphones, floricultura — com flores e cestas de café da manhã — e comemorações em restaurantes também devem impulsionar as vendas no período.