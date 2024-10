Matrículas para a Educação Infantil do ano letivo de 2025 começarão no dia 29 de outubro

A Secretaria Municipal da Educação vai realizar as matrículas para as Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEI) do ano letivo de 2025. As inscrições estarão abertas a partir do próximo dia 29 de outubro e estarão disponíveis até o dia 19 de novembro. As vagas do infantil I são direcionadas para crianças nascidas entre o dia 1° de abril de 2020 e 31 de março de 2021. Já as do infantil II são para os nascidos entre o dia 1° de abril de 2019 e 31 de março de 2020. Também serão efetuadas as matrículas para as Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB).

O responsável pela inscrição deverá portar os seguintes documentos: cópias da certidão de nascimento, RG, carteira de vacinação e uma foto 3×4 do aluno, além das cópias de um comprovante de endereço, cartão SUS (se possuir), cartão Bolsa Família e RG e CPF dos responsáveis. As inscrições poderão ser efetuadas das 8h às 11h e das 13h às 16h nos locais designados abaixo, conforme cronograma da Secretaria Municipal da Educação. O atendimento é feito por setor e, por isso, os pais devem ficar atentos aos locais e endereços.

As matrículas para as EMEIs localizadas nos bairros Jardins Ypê I, II, III, IV e V, Jardim Guaçuano, Distrito de Martinho Prado Júnior, Vila São Carlos, Jardim Novo I, Jardim Santo André, Jardim Santa Maria, Chácaras Alvorada, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Zaniboni, Jardim Presidente, Jardim Esplanada, Jardim Santa Terezinha I e II, Jardim Santa Cecília e Jardim Chaparral poderão ser feitas na EMEI Geraldo Rodrigues da Cunha, localizada na Rua João de Souza Godoy, n° 235, no Pq. Cidade Nova. Dúvidas poderão ser sanadas através dos telefones da escola: (19) 3841.9478, (19) 3818.3318 e (19) 3818.7495.

Já as matrículas para as escolas da Zona Sul do município, sendo os bairros Vila Paraíso, Jardim Planalto Verde, Jardim Itamaraty, Parque dos Eucaliptos, Jardim Munhoz, Jardim Itacolomy, Jardim Rosa Cruz e Roseira, deverão ser feitas pelos responsáveis na Rua Waldomiro Caveanha, s/n, no Jardim Rosa Cruz, ao lado da EMEI Profª Cleyde Pinheiro Volpe. Em caso de dúvidas, entrar em contato através do telefone: (19) 3841.9467.

As inscrições para as EMEBs Profº Ubirajara Ramos, Ypê amarelo; Padre Estevo Fernando Laurindo, Jardim Igaçaba; Profª Guilhermina Lopes Rodrigues,

