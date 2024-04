MAURO HADDAD ASSUME SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE JAGUARIÚNA

O arquiteto e urbanista Mauro Haddad Andrino, de 58 anos, é o novo secretário de Mobilidade Urbana de Jaguariúna. Ele substitui Ricardo Cortez, que deixou o cargo na última semana.

Morador de Jaguariúna, Haddad tem longa experiência na área de mobilidade e trânsito. Foi superintendente regional do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e consultor no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), integrando equipes que participaram de vários programas nacionais.

Também foi secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Valinhos e diretor de trânsito nas prefeituras de Ribeirão Preto e Mogi Mirim.

“Temos alguns desafios no trânsito e na mobilidade urbana e tenho certeza que vamos avançar muito nessas áreas com o trabalho do Haddad. Agradeço ao ex-secretário Ricardo Cortez pelo trabalho desenvolvido e desejo sucesso ao novo secretário”, comentou o prefeito Gustavo Reis.

“Para mim, é um privilégio poder trabalhar pela primeira vez na cidade onde moro. Agradeço ao prefeito Gustavo Reis pelo convite e agora vamos colocar em prática o que precisa ser feito na área de Mobilidade Urbana”, disse o novo secretário.

Foto: Ivair Oliveira