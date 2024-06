McLanche Feliz celebra lançamento de “Divertida Mente 2”, o novo filme da Disney e Pixar

Brinquedos inspirados nos personagens da continuação da renomada animação já estão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s de todo o Brasil

O McLanche Feliz está emocionante! Neste mês, as caixinhas recebem brinquedos inspirados nos personagens de “Divertida Mente 2”, próximo lançamento da Disney e Pixar. A campanha marca mais um lançamento entre Disney e McLanche Feliz, com brinquedos inspirados nos personagens queridos dessa história que atravessa gerações, para estimular a diversão entre pais e filhos.

A animação, que estreia nos cinemas em 20 de junho, retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a Central de Controle mental da jovem está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, terão que se adaptar à chegada da Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio, que aparecem para dominar sua mente.

A campanha conta com 10 brinquedos: Nojinho, Tristeza, Guardas Frank e Dave, Alegria, Tédio, Raiva, Medo, Vergonha, Ansiedade e Inveja. As miniaturas acompanham uma base encaixável em formato de lançador que disparam discos de papel, além de uma cartela de adesivos. Para lançar os discos, basta introduzi-los na ranhura, puxar a alavanca traseira e soltá-la.

Os brinquedos já podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

A novidade está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares e a inclusão de mais vegetais e laticínios. Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

