McLanche Feliz celebra o lançamento de Guardiões da Galáxia: Volume 3

_Miniaturas dos personagens do longa da Marvel Studios__ __já estão

disponíveis nos restaurantes do McDonald’s em todo o Brasil_

O McLanche Feliz fez uma viagem intergaláctica! Neste mês, chegam às

caixinhas os personagens de Guardiões da Galáxia: Volume 3, da Marvel

Studios. A campanha traz brinquedos do querido e desajustado grupo de

heróis que conquistou o público adulto e infantil protegendo a

galáxia.

No novo título da franquia, que estreou em 4 de maio nos cinemas, os

Guardiões estão se reacomodando às suas vidas anteriores, após sua

batalha épica com Thanos. A história, cheia de aventuras, ação e

trabalho em equipe vai divertir o público que acompanhará a nova

reunião do time para salvar suas vidas e o bem comum!

O McLanche Feliz, plataforma que acompanha diversas iniciativas da

companhia, oferece uma opção de cardápio com baixo teor de sódio,

gorduras e açúcares. Os brinquedos da aventura espacial são frutos da

iniciativa que tem como principal missão incentivar a imaginação e

proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família.

Ao todo são 8 brinquedos, cada um ilustrando um personagem diferente do

filme e trazendo mecânicas únicas:

● Senhor das Estrelas: Pressione o botão atrás da cabeça da

figura para mover os braços para cima e para baixo.

● Nebulosa: Deslize a alavanca atrás da cabeça da figura para

mover os braços para a frente e para trás.

● Adam Warlock: Mova a alavanca na parte traseira da cabeça

para girar o braço direito em 360°.

● Mantis: Pressione o botão atrás da cabeça da figura para

mover os braços para cima e para baixo.

● Cosmo: O rabo se move de um lado para o outro com o movimento

da base.

● Drax: Deslize a alavanca atrás da cabeça da figura para

mover os braços para cima e para baixo.

● Rocket: Coloque a figura sobre uma superfície plana e mova

com suavidade a base, para mexer a parte superior do corpo.

● Groot: Coloque a figura sobre uma superfície plana e mova com

suavidade a base, para mexer a parte superior do corpo.

As novidades estão disponíveis em McDonald’s de todo o Brasil, pelo

Peça e Retire, no Drive-Tudo e no próprio restaurante, fazendo o

pedido pelos Totens de autoatendimento ou no balcão. Também é

possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app

do McDonald’s e aproveitar o McDelivery com frete grátis! A

promoção vai até o dia 30 de abril e não conta com valor mínimo de

compras.

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a

página do McLanche Feliz [1].

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do

mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América

Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir,

operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20

países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais

de 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados,

que juntos empregam mais de 90.000 funcionários (dados de 31/12/2022).

A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro:https://receitadofuturo.com.br/

para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos

Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO).

Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site:https://www.arcosdorados.com/