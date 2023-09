MEDALHAS PARA O TÊNIS DE MESA NO TORNEIO ABERTO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO

A equipe de tênis de mesa de Mogi Mirim brilhou no Torneio Aberto de Águas de São Pedro, realizado no domingo (3), em Águas de São Pedro. O evento, que contou com a participação de 164 atletas, foi palco de conquistas importantes para atletas do projeto Raquetinha, que integra o programa Esporte Futuro – Construindo Cidadãos.

Jean Cristhiano Franco, integrante da equipe, foi o grande destaque ao conquistar o primeiro lugar na categoria master. Igor Simões da Silva também se destacou, alcançando a terceira posição na categoria especial. Outros resultados de destaque incluem Rhuan Andrade de Oliveira, que conquistou o quarto lugar na categoria infantil, e Luísa Chabregas de Andrade, quinta colocada na mesma categoria. Rodrigo Dias da Costa, competindo na categoria adulto, também obteve um quinto lugar.

Gustavo Chabregas de Andrade, na categoria mirim, e Leonan Marcelino dos Santos Rosa, na categoria adulto, alcançaram a quinta e nona posição, respectivamente. Lucas Campos de Moraes, na categoria infantil, também obteve o nono lugar.

O sucesso da equipe de tênis de mesa de Mogi Mirim é resultado de um intenso período de preparação, beneficiado pela ausência de competições no mês anterior. Esse tempo extra de treinamento permitiu que os atletas atingissem níveis ainda mais elevados, aumentando a expectativa para a próxima etapa da Liga Paulista, que ocorrerá no próximo dia 17 de setembro.

O projeto Raquetinha é promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer), com aulas gratuitas realizadas, atualmente, no Ginásio da Fatec (Faculdade de Tecnologia) ‘Arthur de Azevedo’.