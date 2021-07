Médicos da Atenção Básica passam por treinamento para implantação de prontuário eletrônico

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim está finalizando o treinamento de todos os funcionários da tenção Básica para a implantação de um novo sistema de prontuário eletrônico de pacientes, exigido pelo Ministério da Saúde. A maior parte da equipe – enfermeiros, recepcionistas, auxiliares, dentistas, psicólogos, agentes comunitários, farmacêuticos e pessoal de serviços de apoio – já recebeu o treinamento que vai até 30 de julho. Nesta segunda-feira (19) foi a vez dos médicos se capacitarem para iniciar o atendimento com a nova metodologia de trabalho.

Com a implantação do prontuário eletrônico, a Secretaria de Saúde dá um salto tecnológico, permitindo que a médio prazo, todos os dados dos pacientes sejam cruzados em uma plataforma única, garantindo maior eficiência no atendimento.

Embora a triagem para o agendamento de consultas continue sendo presencial, com o novo sistema, todas as unidades de saúde do município passam a ser integradas. Para a Prefeitura, com a implantação deste sistema estima-se economizar até 30% das verbas públicas destinadas à atenção básica. Já para a população, o maior benefício refere-se à transparência das informações, permitindo por exemplo, que o próprio munícipe tenha acesso à lista de espera para procedimentos específicos e ao resultado de exames.