Mega Mutirão de Vacinação contra a Covid-19, neste sábado em Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde está preparando um mega mutirão de vacinação para este sábado (17). Toda população com 30 anos ou mais poderá ser vacinada!

A abertura de novas faixas etárias (30, 31, 32 e 33 anos) foi possível porque o Município vai receber um novo lote de imunizantes com 4.000 doses. Com isso, a imunização será antecipada em aproximadamente 15 dias, em relação ao Calendário Estadual de Vacinação.

O mega mutirão vai acontecer nas seguintes UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Santa Cruz, José Antônio Seixas, Aterrado, Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei da Silva Bueno, Maria Beatriz e Santa Clara. Também ocorrerá vacinação no CEM (Centro de Especialidades Médicas). Em todos os locais, a imunização ocorrerá das das 7h às 15h.

Cada munícipe com 30 anos completos ou mais, deve procurar sua unidade de referência ou a unidade mais próxima de sua residência para ser imunizado. A população da área de abrangência dos postos de Martim Francisco, Planalto e Parque do Estado II, pode se dirigir à uma das unidades mais próximas que estarão abertas, ou na próxima semana, ir direto no seu posto de referência das 8h às 10h e das 13h às 15h30 para ser vacinado.

DOCUMENTAÇÃO

Para esta etapa da vacinação, não é necessário o agendamento prévio. No entanto, é preciso realizar o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

No ato da vacinação serão exigidos os seguintes documentos: RG/CPF e comprovante de endereço.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que, se possível, as pessoas que serão vacinadas dentro de suas faixas etárias levem a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível para impressão no site da Prefeitura, em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid

Novas idades e datas serão incluídas no calendário de imunização conforme o município receber a confirmação de envio de mais vacinas.

SOLIDARIEDADE

Vale lembrar que a campanha “Vacina e Solidariedade Salvam Vidas” está em andamento. No dia da vacinação, quem puder, deve colaborar com a doação de alimentos e produtos de limpeza para as famílias em vulnerabilidade social. Tudo será encaminhado ao banco de Alimentos, que providenciará a distribuição às pessoas que mais precisam.