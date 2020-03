Meio Ambiente promove campanha para o descarte correto de pilhas e baterias

A Prefeitura de Holambra realiza a partir da próxima semana campanha para incentivar o descarte correto de pilhas e baterias usadas. A iniciativa conta com a distribuição de cartazes informativos em diversos pontos da cidade além da divulgação de orientações nas redes sociais sobre as consequências de dar um destino errado ao material.

Um ponto de coleta, que entra em funcionamento na segunda-feira, 23 de março, foi instalado no departamento municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizado no Paço Municipal. Ele receberá os objetos das 8h às17h.

Segundo o diretor da pasta, Nilson Marconato, o descarte incorreto deste material pode causar riscos para o meio ambiente e para a segurança da população.

“Quando jogamos pilhas e baterias em qualquer lugar, elas são encaminhadas para os lixões comuns, não equipados com recursos para o tratamento correto desse tipo de material. Em contato com o solo, as pilhas e baterias podem liberar resíduos tóxicos e metais pesados que contaminam o lençol freático”, explicou. “Isso acaba estendendo a contaminação para a fauna e a flora das regiões próximas e, através da cadeia alimentar, metais pesados que as baterias liberam chegam aos seres humanos, podendo causar sérios prejuízos à saúde”.

As pilhas e baterias recolhidas serão removidas sem custo ao município por empresa especializada no descarte ecologicamente adequado deste material. O Paço Municipal, onde fica o ponto de coleta, está localizado na Alameda Maurício de Nassau, 444, Centro.