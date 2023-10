Melhor idade de Artur Nogueira participa de piquenique e atividades ao ar livre

Evento promovido pela Prefeitura foi sediado na Lagoa dos Pássaros; café da manhã, alongamento e palestra integraram as ações

A segunda-feira começou muito alegre para a melhor idade nogueirense. O Grupo Tempo Feliz e a Aidan participaram, nesta manhã (30), de um piquenique na Lagoa dos Pássaros repleto de atividades dinâmicas ao ar livre.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Apoio e Direitos da Mulher; e contou com a presença da secretária da pasta social, Daiane Mello; do secretário de Segurança, Roberto Daher; de Saúde, Amarildo Boer; e Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni. A Guarda Civil Municipal e o Demutran também estiverem presentes.

Os registros ficaram por conta da equipe do programa Mais Caminhos da EPTV, que realizou a cobertura de todo o evento. A gravação vai ao ar em breve, no canal da emissora.

Além do lindo café da manhã, a terceira idade recebeu a aula de alongamento com uma equipe de fisioterapeutas, e ouviram uma breve palestra sobre autoestima e saúde mental, ministrada pela psicóloga clínica Michele.

O prefeito Lucas Sia (PSD) se alegra com a iniciativa e frisa o compromisso da gestão em promover qualidade de vida aos moradores de todas as idades. “A animação e engajamento do pessoal durante o evento faz tudo valer a pena para nós”, diz.

ENVELHECER É DIFERENTE DE ADOECER

O evento foi organizado em torno da campanha Outubro Rosa, que conscientiza as mulheres com mais de 40 anos sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

Daiane Mello, secretária da Promoção Social, ressalta: “Uma reflexão sobre maturidade e autocuidado pode ser levantada durante esse mês: se envelhecer não é mais como antigamente, os hábitos femininos em relação ao corpo e à mente também devem mudar”.

A coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher, Lúcia Buccini Carrillo, complementa dizendo que envelhecer é diferente de adoecer. “Durante o evento, reforçamos que a terceira idade precisa aumentar os cuidados com a saúde mental – ação que reduz o risco de desenvolver doenças, como o próprio câncer de mama. E, claro, devemos sempre olhar a maturidade com a perspectiva de quem quer viver muito e viver bem.” conclui.