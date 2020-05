“Memorial Esportivo Digital de Pedreira” foi lançado oficialmente no Programa NG Esportes.

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Pedreira, Valdir Carlos Volpato e o diretor da Affari Serviços Digitais, Ítalo Spagliari estiveram, na segunda-feira, 25 de maio, participando ao vivo do Programa “NG Esportes”, transmitido pelo Sistema Regional de Televisão, apresentado por Howard de Oliveira Santos Filho – Barbudinho.

Durante o programa foi realizado o lançamento oficial do “Memorial Esportivo Digital de Pedreira”, um projeto que tem o objetivo de contar a história do esporte pedreirense, destacando competições de todas as modalidades. “Estamos convidando os amantes do esporte para que nos ajudem a montar este Memorial, pedimos para que nos enviem suas fotos antigas com os detalhes da competição, ano, local e o nome das pessoas que nela aparecerem. O número de contato é: (19) 97158-0178 ou pelo email: memorialdepedreira@gmail.com”, enfatizou na oportunidade o apresentador Barbudinho.

Ítalo Spagliari será o responsável pela diagramação do Memorial Esportivo e destacou que a equipe da Affari Serviços Digitais já está trabalhando no seu desenvolvimento. “Quanto mais material tivermos em mãos, mais enriquecedoras serão as páginas do nosso Memorial, por ser digital não teremos limite, por isso convido a todos para participarem conosco”, concluiu.

Para secretário de Esportes Patão é louvável a iniciativa do Programa NG Esportes e da Affari Serviços Digitais, contando com o apoio da Administração Municipal. “Assim que foi informado do projeto o prefeito Hamilton Bernardes Junior, como grande esportista, deu seu total apoio. Nós da Secretaria Municipal de Esportes estamos colocando todo o nosso acervo para que também faça parte do Memorial Esportivo de Pedreira”, enfatizou na ocasião o secretário Patão.

O Projeto “Memorial Esportivo Digital de Pedreira” conta com o apoio do Jornal A Cidade, Jornal da Comarca, Jornal Imprensa Regional, Jornal A Notícia, Jornal Bote a Boca, Boa Nova FM, esportepedreira.com, Programa Hora da Vez, Programa Sérgio Caparroz, Sistema Regional de Televisão (SRTV), Prefeitura Municipal de Pedreira.

A realização é da Affari Serviços Digitais e Programa NG Esportes – Barbudinho e Equipe.