Menor de 16 anos é apreendido por tráfico de drogas no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu

Na tarde de 21 de agosto, um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu durante patrulhamento da Unidade de Serviço, que, ao acessar a Rua José Roberto Assenço, deparou-se com um veículo Corsa Classic de cor prata parado na via. Um rapaz caminhava em direção ao carro, mas, ao notar a presença da viatura, o veículo fugiu em alta velocidade, impossibilitando a abordagem.

O adolescente, identificado como V., foi abordado na calçada. Durante a revista, os policiais encontraram em sua posse uma pedra de crack, um eppendorf rosa e R$ 30,00 em dinheiro. Em conversa informal, o menor confessou estar envolvido na prática de tráfico de drogas, sendo aquele o seu segundo dia de atuação no local.

Após ser questionado sobre o restante das drogas e o dinheiro proveniente das vendas, o adolescente indicou um monte de mato próximo, onde os policiais localizaram uma sacola branca contendo 10 eppendorfs rosa e R$ 806,00 em espécie, totalizando R$ 836,00, além de 11 eppendorfs pesando 7,34 gramas e uma pedra de crack pesando 0,43 gramas.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor. Com o apoio do CGP1 Operações e equipe, o adolescente foi conduzido à CPJ de Mogi Guaçu. Na delegacia, a genitora do menor esteve presente durante a oitiva conduzida pelo delegado de plantão. A autoridade policial ratificou a apreensão, elaborando o Boletim de Ocorrência por tráfico de drogas – ato infracional. O menor permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.