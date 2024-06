Menu junino saudável: melhores opções para saborear as comidas típicas de São João

Especialista em Nutrição do CEUB recomenda agregar opções saudáveis para obter benefícios nutricionais dos pratos típicos

A festa junina é uma celebração cultural que traz uma diversidade de alimentos e receitas populares entre as regiões do Brasil. Feitos com ingredientes provenientes da colheita feita pelo homem do campo, o cardápio junino oferece uma série de opções energéticas para o público festejar e se aquecer do frio. Paloma Popov, professora de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB) e mestre em Nutrição, explica os benefícios nutricionais dos pratos típicos, indicando complementos que agregam sabor e geram saciedade.

Entre os alimentos mais consumidos, o milho cozido, a batata doce e o amendoim são ricos em carboidratos, fornecendo bastante energia para o organismo. De acordo com a nutricionista, o milho e a batata doce contém fibras que auxiliam no bom funcionamento intestinal, enquanto o amendoim é uma fonte de lipídios, as chamadas gorduras boas. “No caso do amendoim, o ideal é consumir com moderação, evitando adições excessivas de açúcar. Os doces típicos derivados da oleaginosa, como pé de moleque e paçoca, são clássicos juninos, porém requerem atenção pelo alto nível de gordura”, explica a especialista.

Para aquecer o estômago nas noites frias de festa, os caldos de legumes e proteínas são sempre uma ótima pedida. O caldo verde e o caldo de feijão também são bastante consumidos nessa época. Paloma destaca que além de trazerem conforto no período mais frio do ano, eles oferecem uma fonte adicional de proteínas. “Os caldos são super versáteis e a inclusão de legumes e verduras contribui para enriquecer o valor nutricional das preparações, fornecendo vitaminas e minerais essenciais”, revela Popov.

Quanto à utilização de ingredientes como mandioca, abóbora e coco nas receitas, a docente do CEUB explica que a abóbora, por exemplo, é rica em vitaminas, enquanto a mandioca fornece carboidratos naturais. Popov também destaca o coco, que pode ser utilizado em diversas preparações de doces, bolos e até pratos salgados, agregando sabor e nutrientes.

Sem medo de aproveitar a festa e obter vantagens significativas para a saúde, a especialista sugere substituir frituras por opções assadas ou grelhadas: “Ao optar por pastéis assados no lugar de fritos, reduz-se a quantidade de gorduras e calorias consumidas”. Outra dica é sempre aliar legumes e verduras às opções escolhidas, para garantir um valor nutricional mais equilibrado.

No caso dos doces, Paloma Popov ressalta que, embora muitas sobremesas típicas juninas sejam à base de açúcar, é possível desfrutar dessas delícias com moderação. “A combinação de frutas como acompanhamento, no fondue de chocolate meio amargo, proporciona uma mistura de sabores e nutrientes, como água, antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras das frutas. São alternativas interessantes para complementar a alimentação e aproveitar os sabores do período festivo”, completa.