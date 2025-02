Mercado Pet 2025: o ano da inovação e da conexão com os pets

O mercado pet brasileiro segue em plena ascensão, consolidando-se como um dos mais promissores do mundo. Em 2024, o setor movimentou cerca de R$ 77 bilhões, um crescimento de aproximadamente 12% em relação ao ano anterior — um reflexo claro da relação cada vez mais próxima entre tutores e seus animais de estimação.

A Faculdade Qualittas, sob a direção do Prof. Dr. José Carlos Feo e do Prof. Ass. Francis Flosi, está sempre atenta em incorporar inovações nos cursos de pós-graduação e graduação, acompanhando e destacando o tratamento humanitário dos animais de estimação no país com ética, respeito e qualidade de vida.

“Os pets são cada vez mais considerados membros da família, o que impulsiona a demanda por produtos e serviços de alta qualidade, desde alimentação premium até cuidados veterinários especializados”, afirma Francis Flosi, médico-veterinário e diretor da instituição.

Tendências que vão guiar o mercado pet em 2025

As projeções para o próximo ano apontam um cenário de crescimento contínuo, impulsionado por quatro grandes tendências:

Alimentação natural e sustentável: De acordo com Flosi, a preferência por alimentos naturais, orgânicos e livres de conservantes cresce junto com o consumo consciente, refletindo a preocupação com a saúde e o bem-estar dos pets.

Serviços de pet care: Creches, passeios, terapias alternativas e cuidados personalizados estão em alta. “A rotina acelerada dos tutores exige soluções que garantam a qualidade de vida dos animais”, destaca o especialista.

Inovações tecnológicas: Coleiras inteligentes com GPS, aplicativos de monitoramento de saúde e até gadgets interativos estão transformando a forma como os tutores cuidam de seus pets, oferecendo segurança e praticidade.

Sustentabilidade em foco: Produtos ecológicos e práticas ambientalmente responsáveis estão se tornando decisivos na escolha dos consumidores, impulsionando as marcas a adotar soluções verdes.

Desafios e oportunidades no horizonte

Mesmo com perspectivas positivas, o mercado pet enfrenta desafios importantes, especialmente no que diz respeito à qualificação profissional e à adaptação tecnológica.

O Prof. Dr. José Carlos Feo, diretor da Faculdade Qualittas, é um grande entusiasta da inovação no setor veterinário. Sob sua liderança, a instituição tem implementado tecnologias de ponta, em parceria com empresas do setor tecnológico voltado à Medicina Veterinária, para oferecer uma formação cada vez mais alinhada às demandas do mercado moderno.

Feo também destaca a importância da educação continuada, ressaltando que a capacitação constante é fundamental para acompanhar a rápida evolução do mercado. Esse compromisso com o aprendizado permanente prepara os profissionais para se destacarem e oferecerem serviços de excelência, atendendo com precisão às novas exigências do segmento pet.

Rumo a um 2025 promissor

O mercado pet brasileiro caminha para mais um ano de crescimento sólido, impulsionado pela visão humanitária junto à vida dos animais, pela inovação tecnológica e pelo consumo consciente.

“A expectativa é de que o setor continue sua trajetória ascendente, consolidando-se como um dos pilares da economia nacional”, conclui Flosi.

Cursos de destaque

Entre os cursos de maior destaque no mercado, a Faculdade Qualittas oferece especializações em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos, Oncologia Veterinária e Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais.

