Mercado Pet no Brasil: crescimento, inovações e perspectivas para 2025

O mercado pet brasileiro está em plena expansão, consolidando-se como um dos setores mais promissores da economia nacional. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, o segmento movimentou R$ 77 bilhões em 2024, um crescimento de 12% em relação a 2023…

…essa ascensão reflete mudanças significativas no comportamento dos tutores, que enxergam os animais de estimação como verdadeiros membros da família.

Muitos tutores tratam seus pets como parte da vida cotidiana, o que impulsiona a busca por produtos de alta qualidade e serviços cada vez mais especializados.

Tendências do Mercado Pet em 2025

Alimentação Natural e Sustentável

Os tutores estão cada vez mais atentos à saúde de seus pets, optando por alimentos naturais, livres de conservantes e produzidos de maneira sustentável. Entre as tendências, produtos premium e orgânicos ganham espaço no mercado. Os tutores buscam alimentos que promovam longevidade e qualidade de vida para seus animais.

Expansão dos Serviços de Pet Care

A rotina acelerada dos tutores estimula a procura por serviços que assegurem conforto e bem-estar aos pets, como em creches, passeios e hotelaria.Os tutores buscam alternativas que proporcionem qualidade de vida para os pets, mesmo com suas agendas corridas.

Inovações Tecnológicas

A tecnologia tem revolucionado o setor pet com dispositivos inteligentes. Entre as novidades, coleiras com GPS, aplicativos de monitoramento de saúde e câmeras para vigilância. Essas inovações ampliam a conexão entre tutores e pets, oferecendo maior segurança e conforto.

Sustentabilidade em Destaque

A preocupação com o meio ambiente também impacta o mercado pet.

Produtos em alta: Acessórios feitos de materiais reciclados e embalagens biodegradáveis. A sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas uma necessidade que o mercado deve abraçar.

Aumento na Humanização dos Pets

Os animais de estimação são tratados como membros da família, o que amplia a demanda por cuidados especializados. Isso impacta em maior investimento em saúde, alimentação e conforto.

Crescimento do Segmento de Saúde e Bem-Estar

Os tutores estão mais atentos à saúde preventiva. Entre as tendências, check-ups regulares, terapias complementares e planos de saúde para pets.

Produtos Personalizados

O mercado tem investido em soluções sob medida para atender às necessidades específicas de cada pet, como dietas personalizadas e acessórios ajustados ao porte e raça.

Qualificação Profissional no Setor

O crescimento do mercado exige profissionais mais capacitados. Por isso a importância do investimento em cursos de graduação e pós-graduação, como os oferecidos pela Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas. A capacitação é essencial para acompanhar as demandas de um mercado em constante transformação.

Adaptação às Novas Demandas do Consumidor

Empresas precisam ser ágeis para atender às expectativas de tutores mais exigentes, como lojas que oferecem experiências diferenciadas e suporte especializado.

Expectativas para 2025

O mercado pet no Brasil continuará a crescer, impulsionado por tendências de inovação, sustentabilidade e humanização. A expectativa é que o setor se consolide ainda mais como referência global, alinhando crescimento econômico e qualidade no cuidado com os Pets.

Frase

“Sucesso é um esporte coletivo” Francis Flosi