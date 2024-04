Milhares de pessoas prestigiam 2° Festival Gospel de Itapira

Mais de cinco mil pessoas passaram pelo Parque Juca Mulato no último sábado, 6, para prestigiar o 2° Festival Gospel de Itapira promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo. A cantora Cassiane encerrou a programação que foi totalmente gratuita e de classificação livre para todas as idades.

“A segunda edição do nosso Festival Gospel foi verdadeiramente abençoada. O parque estava repleto de pessoas de todas as idades e foi emocionante testemunhar a união da arte e da fé em cada olhar. A presença da querida Cassiane tornou nosso evento ainda mais especial e a energia de sua apresentação foi contagiante. Agradecemos a todos que participaram”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

A grade de apresentações teve início perto das 15h00 com o show de Gabriel Franceschini. Em seguida, se apresentaram a Banda da Igreja do Evangelho Quadrangular e Orquestra AD Brás e Umadesp. O show de talentos, que estava previsto para abrir a programação, acabou sendo transferido para o fim da tarde e reuniu diversas apresentações de igrejas locais.

A cantora Cassiane – que tem mais de 40 anos de carreira, acumula mais de um milhão de inscritos no Youtube e é hoje uma das intérpretes mais notáveis do segmento evangélico – subiu ao palco às 21h00 e fez um show de 1h30 para milhares de fãs e fiéis que lotaram o Parque Juca Mulato. Ao final de sua apresentação, ainda em cima do palco, ela parabenizou o prefeito Toninho Bellini pela iniciativa da criação do evento na cidade.

O Festival Gospel de Itapira foi instituído no calendário oficial do município no ano passado através da Lei Municipal n° 6.257, de autoria do Prefeito Toninho Bellini, que foi aprovada pelos vereadores.