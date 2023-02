Mirlene Picin é top 10 na prova qualificatória do mundial de ski nórdico 2023

Pela segunda vez na carreira, Mirlene Picin garantiu vaga na final do Campeonato Mundial de Ski Cross Country.

A vaga foi conquistada com a 10* colocação na prova qualificatória, que leva as 10 esquiadoras mais rápidas a segunda fase de provas do mundial.

A edição 2023 reuniu 66 países, aconteceu em Planica, na Eslovênia e teve início na terça-feira, 21 de fevereiro, com a cerimônia de abertura. No dia seguinte, Mika disputou o qualificatório (prova de cinco quilômetros) e foi a 10ª colocada com o tempo de 16min17seg6 (215.55 pontos FIS).

Foram os melhores pontos conquistados pela atleta em campeonatos mundiais em provas de distância, que são as de 5km ou acima. A melhor marca de Mika havia sido 228 pontos FIS no Mundial de Oslo, Noruega, em 2011.

No mundial, tem vaga garantida a final as 70 melhores esquiadoras do planeta conforme o ranking internacional da FIS (Federação Internacional de Ski). As potências deste esporte tem direito a colocar quatro esquiadoras de suas equipes nessa prova, caso de Noruega, Suécia, Finlândia, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, etc.

Nesse formato, na qualificação, outras 38 atletas brigaram pelas dez únicas vagas que levam a decisão por medalha. O tempo registrado no dia 22 deu a vaga à mogimiriana, repetindo um feito muito difícil e que só havia ocorrido uma vez. Deixou para trás países com muita tradição em esportes de neve, como Letônia, Lituânia, Croácia, Grécia, Chile, Sérvia e Bósnia”.

Mirlene conquistou a décima vaga com apenas 0.8 segundos à frente da décima primeira colocada, da Letonia. Isso mostra o nível de competitividade deste esporte.

A outra qualificação de Mirlene para uma final foi em Oslo, na Noruega, em 2011, quando Mika ficou com a nona colocação na qualificação. Porém, mesmo classificada, Mirlene não competirá na final, que aconteceu na terça-feira, 28. “Isso já havia sido planejado anteriormente com o treinador e a confederação brasileira, lá atrás, em outubro, quando foi definido o plano de metas de curto e longo prazo para cada atleta”, pontuou.

Na quinta-feira, 23, Mika largou em uma prova que não é a sua especialidade: o sprint de 1,4 km no estilo clássico. Nesta disputa, das 100 mulheres que largam, apenas 30 passam para as quartas de final e, sucessivamente, para as semifinais e a final. A mogimiriana foi a 83ª colocada, marcando 534 pontos FIS, a segunda melhor pontuação neste tipo de prova em mundiais da atleta, sendo 500 pontos a melhor, obtida no Mundial de 2009.

Em sua trajetória nos esportes de neve, a mogimiriana garantiu vaga em todas as edições de mundiais desde que começou a competir no ski cross country, com sete vagas entre 2009 e 2023.

A competição, que ocorre bienalmente, foi sediada em Liberec, na República Checa, em 2009; em Oslo, na Noruega, em 2011, em Val Di Fiemme, na Itália, em 2013, em Falun, na Suécia, em 2015, em Lathi, na Finlândia, em 2017; em Seefeld, na Áustria, em 2019 (mesmo classificada, não participou por falta de financiamento); em Oberstdorf, na Alemanha, em 2021 e agora, em Planica, na Eslovênia.

2025

Para o próximo Campeonato Mundial que vai acontecer em Trodheim, na Noruega, o plano de metas definido pela confederação brasileira é de classificar os atletas para a segunda fase e competir em todas as provas do segundo bloco: 10km, 15km skiathlon, Team Sprint e a Largada em Massa de 30km, tarefa bem mais complexa de ser realizada.

