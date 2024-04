Miss Artur Nogueira 2024 terá ingresso solidário

Convite pode ser trocado por 2 litros de leite a partir de sábado (20); concurso acontece em 27 de abril, com 18 candidatas inscritas

Os ingressos para o Miss Artur Nogueira 2024 poderão ser trocados por 2 (dois) litros de leite a partir deste sábado (20), na Loja Adriana Simoni.

Segundo a organização, os ingressos devem ser trocados até o dia 26 de abril (ou até esgotarem). O prefeito Lucas Sia convida a população a prestigiar o concurso e, ainda, colaborar com a causa.

“Este é um evento muito especial, não apenas porque promove a beleza e a diversidade nogueirense, mas também a solidariedade”, frisou.

A Loja Adriana Simoni está localizada na Rua Floriano Peixoto, 1.026, no Centro.

24ª EDIÇÃO

O concurso está em sua 24ª edição em 2024. Este ano ocorrerá no dia 27 de abril, às 20h30, no Ginásio Maurício Sia, e fará parte da agenda especial dos 75 anos do município.

A vencedora do grande dia poderá representar Artur Nogueira em eventos estaduais, como Miss São Paulo, podendo até ser indicada ao Miss Brasil. Além disso, ganhará um cheque de 3 mil reais.

O Miss Artur Nogueira é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação.