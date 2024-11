MISTURA DE RITMOS AGITA O PRIMEIRO DIA DO FESTIVAL JAGUARIÚNA 70

O primeiro dia do Festival “Jaguariúna 70” colocou todo mundo para cantar e dançar na Red Eventos.

A comemoração dos 70 anos de Jaguariúna começou com o show do trio “Os Decris”. Depois, foi a vez de George Israel, ex-Kid Abelha, animar a festa.

Fechando a programação do primeiro dia, a dupla Mateus e Cristiano apresentou um repertório recheado de sucessos do sertanejo.

O Festival “Jaguariúna 70” continua nesta sexta-feira, na Red Eventos, a partir das 18h. A entrada e o estacionamento são gratuitos! O evento conta também com praça de alimentação e brinquedos gratuitos para as crianças. Os moradores também poderão utilizar o transporte de ônibus gratuitamente até o local, tanto na ida quanto na volta do evento.

Fotos: Ivair Oliveira