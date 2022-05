Mit Cup 2022: Cristiano Rocha e Minae Miyauti são vice-campeões da Outlander Sport R PRO, na terceira etapa

Dupla da Accert Competições completou as três provas deste sábado (21) em segundo, terceiro e primeiro lugares, respectivamente, somando mais 96 pontos na classificação geral do campeonato.

Ribeirão Preto (SP) – Cristiano Rocha e Minae Miyauti, da Accert Competições, foram os vice-campeões, entre os carros da categoria Outlander Sport R Pro, na terceira etapa da 23ª edição da Mitsubishi Cup, o mais tradicional rally monomarca da América Latina. A disputa aconteceu neste sábado, 21 de maio, nas fazendas de canaviais da região de Ribeirão Preto, interior paulista, e contou com três provas válidas para o campeonato, com média de 37 quilômetros cada uma.

O Outlander #20 da equipe goiana completou a primeira prova em segundo lugar (36min46seg68), ficou em terceiro na corrida seguinte (36min37seg96) e venceu o último certame (32min58seg46), que foi mais curto. Com estes resultados, a dupla somou mais 96 pontos na tabela de classificação.

O traçado das provas desta terceira etapa teve muita variação de terreno, de pista dura, cascalho e areões, cortando os canaviais de terra vermelha, em longas retas rápidas, intercaladas por bifurcações e curvas fechadas, em “L” ou “U”.

“As provas desta etapa foram muito técnicas, que exigiu muita atenção tanto da pilotagem quanto da navegação, principalmente nos trechos que levantou muita areia. Qualquer piscadela na hora errada poderia botar o resultado em risco. Mas na última prova, conseguimos imprimir um ritmo forte, andamos bem e conseguimos chegar com o melhor tempo na categoria. Um percurso muito forte, mas bastante prazeroso de pilotar. Concluímos a etapa com um bom resultado e finalizamos com o carro inteiro e, isso, é o que mais importa. Mais um objetivo alcançado e, agora, é concentrar para os próximos desafios”, apontou Cristiano Rocha, piloto e líder da equipe Accert Competições.

Minae destaca o nível de dificuldade. “Uma prova muito rápida, trabalhando muito a regressiva e que exigiu muita atenção na navegabilidade. Se errasse um ponto, tinha que voltar mais de 100 metros. E isso numa prova contra relógio conta muito. Estou satisfeita e feliz com o resultado que tivemos”, conta a navegadora.

As provas deste sábado tiveram, pela primeira vez, transmissão ao vivo, por streaming, no canal Youtube da Mitsubishi Motors BR e foram a terceira da série de sete etapas previstas para a temporada 2022 da MitCup. A próxima está prevista para 11 de junho, no autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu, mesmo palco da abertura e do encerramento, marcado para 26 de novembro. A competição passará também por Estiva Gerbi e Cordeirópolis, no Estado de São Paulo.

A Mit Cup é dividida em sete categorias, de acordo com o carro e o nível de experiência dos competidores: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pró, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pró, L200 Triton Spor R, L200 Triton Sport R Pró e L200 Triton Sport RS.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker e Poynting Antennas.