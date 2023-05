Mitsubishi Cup: Cristiano Rocha e Minae Miyauti defenderão liderança em Indaiatuba

Cristiano Rocha e Minae Miyauti, da equipe Accert Competições, vão defender a liderança da 24ª edição do Mitsubishi Cup – mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina – neste fim de semana na Fazenda Pimenta, localizada na cidade de Indaiatuba, no interior paulista, com um circuito considerado novidade para a boa parte do grid.

Vencedores das duas primeiras etapas (Mogi Guaçu e Pirassununga), Cristiano e Minae, que comandam o carro #20 na categoria Outlander Sport R PRO, chegam para a terceira etapa com o pensamento voltado em somar o maior número de pontos possíveis. A dupla ocupa a liderança da tabela de classificação com 206 pontos.

“O pensamento para a etapa é das melhores, especialmente depois dos resultados nas duas etapas iniciais. Vamos buscar um equilíbrio do carro, do entrosamento da dupla e aproveitar o treino de sexta para traçar a melhor estratégia para obter bons resultados”, aponta o piloto Cristiano.

Sobre o traçado de Indaiatuba, Minae acredita a dupla dará conta do recado. “Será desafiante e com o treino valendo muito, será preciso arriscar bastante para manter as primeiras posições nas três provas do sábado. Cada volta será uma novo plano pensando no campeonato”, conta a navegadora.

Neste ano, duas das sete etapas, 21 provas, do campeonato serão em Mogi Guaçu e todas no estado de São Paulo. As cidades de Pirassununga, Araras, Ribeirão Preto, Indaiatuba e São João da Boa Vista fazem parte do calendário.

O campeonato está dividido entre as categorias, L200 Triton Sport R PRO, L200 Triton Sport R, L200 Triton ER PRO, L200 Triton ER, L200 Triton Sport RS, L200 Triton Sport RS PRO, Outlander Sport R PRO e Outlander Sport R.

As prova da etapa de Indaiatuba estão programadas para sábado, às 08h25, às 10h35 e 12h45.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Lamesa, Kisy Perian Moda Fitness, Café Rancheiro e Poynting Antennas e Omnilink.

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – INDAIATUBA / SP

SEXTA-FEIRA (26/05)

07h00 às 12h00 – Abertura do parque de apoio – equipes – Fazenda Pimenta

08h00 às 18h00 – Secretaria de prova – Fazenda Pimenta

08h00 às 13h00 – Vistoria técnica – Fazenda Pimenta

14h00 às 16h00 – Vistoria técnica extra – Fazenda Pimenta

13h00 às 17h00 –Pista Convidados – pista

15h00 às 16h00 – Treinos livres – Outlander Sport R – pista

18h00 às 19h00 – Briefing – Fazenda Pimenta

19h00 às 21h00 – Confraternização – Fazenda Pimenta

SÁBADO (27/05) – 3ª ETAPA

06h35 às 07h35 – Entrada no Parque fechado – Fazenda Pimenta

08h15– Saída do primeiro carro do parque fechado – Fazenda Pimenta

08h25 – Largada do 1º carro – prova 01 – pista

10h35 – Largada do 1º carro – prova 02 – pista

12h45 – Largada do 1º carro – prova 03 – pista

13h10 – Abertura do parque fechado – Fazenda Pimenta

15h30 às 16h30 – Premiação Mitsubishi Cup – Fazenda Pimenta

17h30 – Encerramento do evento – Fazenda Pimenta

–

CALENDÁRIO 2023 – MITSUBISHI CUP

ETAPA 1 – 18/03 – Mogi Guaçu/SP

ETAPA 2 – 29/04 – Pirassununga/SP

ETAPA 3 – 27/05 – Indaiatuba/SP

ETAPA 4 – 01/07 – Araras/SP

ETAPA 5 – 16/09 – Ribeirão Preto/SP

ETAPA 6 – 28/10 – São João da Boa Vista/SP

ETAPA 7 – 25/11 – Mogi Guaçu/SP