MOBILIDADE URBANA TROCA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DE NOMES DE RUA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, está realizando nesta semana serviço de substituição de placas de sinalização viária e de nomes de ruas.

O trabalho de manutenção acontece nos bairros Dom Bosco, Mauá e Santo Antônio do Jardim e tem o objetivo de substituir as placas danificadas ou desgastadas pela ação do tempo.

A programação da secretaria prevê que todos os bairros da cidade terão as placas de nomes de ruas e de sinalização avaliadas e, se for necessário, substituídas por novas.